Гораздо более дешевый OLED-телевизор LG отличного качества: какую модель советует эксперт (фото)

Телевизоры LG B5 и LG B6 предлагают преимущества технологии OLED по более доступным ценам, чем флагманские модели серии LG C.

LG B6 получил несколько значительных улучшений по сравнению со своим предшественником, тогда как прошлогодний LG B5 сегодня можно купить почти вдвое дешевле. Возможности этих двух телевизоров сравнил эксперт портала TechRadar.

Яркость

LG B6 и LG B5 Фото: TechRadar

В ходе тестирования LG B6 продемонстрировал пиковую яркость HDR в B6 895 нит в режиме Cinema Home и 835 нит в режиме Filmmaker. Это значительно больше, чем 668 нит LG B5 в режиме Cinema Home. Что касается яркости в полноэкранном режиме, LG B6 был примерно на 20 нит ярче в режиме Cinema Home по сравнению с LG B5.

По словам эксперта, разница в яркости действительно заметна во время просмотра фильмов. Хотя LG B5 предлагает хорошую контрастность с более глубокими черными тонами, дисплей LG B6 ярче в светлых местах, что способствует более впечатляющему контрасту в целом.

Автор также отметил, что изображение на LG B6 имеет более зеленый оттенок, чем на LG B5. Из-за этого белые тона выглядят ярче и насыщеннее на LG B5, хотя тесты показали, что он имеет более низкую яркость.

Цвета

Оба телевизора предлагают отличные цвета, но во время испытания LG B6 показал более насыщенные и глубокие оттенки по сравнению со своим предшественником. В то же время как B5, так и B6 в отдельных сценах имели проблемы с зеленым оттенком.

Эксперт также обнаружил, что измеренное покрытие цветовой гаммы HDR B6 в цветовых пространствах BT.2020 и DCI-P3 снизилось по сравнению с B5. LG B6 показал 72,5% BT.2020 и 97,4% DCI-P3, а LG B5 — 74,85% и 99,5% соответственно. Именно поэтому цвета на B6 иногда могут казаться непоследовательными.

Выводы

В целом LG B5 и LG B6 — это два замечательных OLED-телевизора среднего класса. По словам эксперта, если бы ему пришлось выбрать одну модель, это был бы LG B5. Эта модель не только имеет меньше проблем с зеленым оттенком, но и стоит значительно дешевле.

Цена LG B6 — от 88 438 грн;

Цена LG B5 — от 51 826 грн.

