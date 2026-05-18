Набагато дешевший OLED-телевізор LG чудової якості: яку модель радить експерт (фото)

Телевізори LG B5 та LG B6 пропонують переваги технології OLED за більш доступними цінами, ніж флагманські моделі серії LG C.

LG B6 отримав кілька значних покращень порівняно зі своїм попередником, тоді як торішній LG B5 сьогодні можна купити майже удвічі дешевше. Можливості цих двох телевізорів порівняв експерт порталу TechRadar.

Яскравість

LG B6 та LG B5 Фото: TechRadar

В ході тестування LG B6 продемонстрував пікову яскравість HDR у B6 895 ніт у режимі Cinema Home та 835 ніт у режимі Filmmaker. Це значно більше, ніж 668 ніт LG B5 в режимі Cinema Home. Що стосується яскравості у повноекранному режимі, LG B6 був приблизно на 20 ніт яскравішим у режимі Cinema Home порівняно з LG B5.

За словами експерта, різниця у яскравості справді помітна під час перегляду фільмів. Хоча LG B5 пропонує хорошу контрастність з глибшими чорними тонами, дисплей LG B6 яскравіший у світлих місцях, що сприяє більш вражаючому контрасту загалом.

Автор також зауважив, що зображення на LG B6 має більш зелений відтінок, ніж на LG B5. Через це білі тони виглядають яскравішими та насиченішими на LG B5, хоча тести показали, що він має нижчу яскравість.

Кольори

Обидва телевізори пропонують чудові кольори, але під час випробування LG B6 показав більш насичені та глибокі відтінки порівняно зі своїм попередником. Водночас як B5, так і B6 в окремих сценах мали проблеми з зеленим відтінком.

Експерт також виявив, що виміряне покриття колірної гами HDR B6 у колірних просторах BT.2020 та DCI-P3 знизилося порівняно з B5. LG B6 показав 72,5% BT.2020 та 97,4% DCI-P3, а LG B5 — 74,85% та 99,5% відповідно. Саме тому кольори на B6 часом можуть здаватися непослідовними.

Висновки

Загалом LG B5 та LG B6 — це два чудові OLED-телевізори середнього класу. За словами експерта, якби йому довелося обрати одну модель, це був би LG B5. Ця модель не лише має менше проблем з зеленим відтінком, але й коштує значно дешевше.

Ціна LG B6 — від 88 438 грн;

Ціна LG B5 — від 51 826 грн.

