Недорогі OLED-телевізори з відмінними параметрами: топ-3 моделі від провідних брендів (фото)

Технологія матриць на органічних світлодіодах поступово стає доступнішою, даючи змогу отримати ідеальний чорний колір і високу контрастність без переплати за флагманські функції.

У категорію доступних OLED ТВ входять панелі початкового рівня від великих виробників вартістю до 1000 доларів за діагоналі 48 або 55 дюймів.

Такі рішення чудово підходять для консольного геймінгу або організації домашнього кінотеатру. Фокус зібрав три найкращі базові OLED-телевізори на українському ринку, вивчивши їхні характеристики та головні переваги.

Телевізор Philips OLED770

Philips 48OLED770 оснащений 48-дюймовою матрицею з роздільною здатністю 4K і нативною частотою оновлення 120 Гц. За обробку зображення відповідає розумний процесор P5 AI Perfect Picture Engine, який підтримує автоматичне калібрування екрану під зовнішнє освітлення. Модель сумісна з усіма актуальними стандартами розширеного динамічного діапазону, включно з Dolby Vision, HDR10+ Adaptive і HLG. За звук відповідає штатна аудіосистема потужністю 20 Вт з підтримкою кодеків Dolby Atmos і DTS:X. Є чотири порти HDMI 2.1 і підтримка технології апаратної синхронізації кадрів AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync.

Телевізор Philips OLED770

Головною особливістю моделі стало фірмове тристороннє підсвічування Ambilight. Воно синхронізується з тим, що відбувається на екрані, візуально розширюючи картинку і знижуючи навантаження на зір глядача в темному приміщенні. Телевізор працює під управлінням швидкої смарт-платформи Titan OS з можливістю інтеграції в системи розумного будинку. Дана модель стане відмінним вибором для любителів атмосферного кіно і вимогливих геймерів, яким важливий повний набір ігрових функцій у відносно компактному корпусі.

Ціна Philips 48OLED770/12 в Україні — від 36 790 грн.

Телевізор LG B4 OLED

Модель LG OLED55B4 пропонує покупцям 55-дюймову панель з роздільною здатністю 4K і частотою 120 Гц. Технологія пікселів, що самопідсвічуються, гарантує нескінченну контрастність, а покриття антивідблиску покращує видимість дисплея при складному денному освітленні. Телевізор взаємодіє з передовими форматами Dolby Vision і HDR10+, використовуючи інтелектуальні алгоритми масштабування зображення в низькій якості до рівня 4K.

Телевізор LG B4 OLED

Для під'єднання периферії користувачам доступні чотири високошвидкісні порти HDMI 2.1, два інтерфейси USB і оптичний аудіовихід. Акустична система видає 20 Вт потужності та вміє створювати просторове звучання завдяки технологіям Dolby Atmos і DTS Virtual-X.

LG B4 OLED вважається золотим стандартом у сегменті доступного преміуму завдяки стабільній та інтуїтивно зрозумілій операційній системі webOS. Телевізор демонструє мінімальну затримку введення і еталонну обробку динамічних сцен, що важливо для кіберспорту та екшн-ігор на PlayStation 5 або Xbox Series X. Платформа легко сполучається з мобільними гаджетами через інтерфейси AirPlay і Miracast, а керувати системою можна за допомогою зручного пульта-вказівника Magic Remote. Також заявлена багаторічна підтримка від виробника.

Ціна LG OLED55B4 в Україні — від 40 604 грн.

Телевізор Hisense A85Q

Телевізор Hisense 55A85Q отримав 55-дюймовий OLED-екран із нативною частотою оновлення 120 Гц. Матриця підтримує алгоритми апаратної компенсації руху MEMC, забезпечуючи високу чіткість і плавність трансляцій динамічних спортивних матчів. Апарат коректно працює з усіма популярними HDR-стандартами, включаючи просунутий формат Dolby Vision IQ, який автоматично підлаштовує картинку під поточний рівень освітлення в кімнаті. Звукова система має збільшену потужність 30 Вт і вміє виводити багатоканальне аудіо на сумісні зовнішні ресивери. Доступні порти HDMI сучасного стандарту і технологія змінної частоти оновлення екрану VRR.

Телевізор Hisense A85Q

Телевізор помітно вирізняється з-поміж конкурентів підвищеною піковою яскравістю матриці, що досягає позначки близько 1000 ніт. Це дає змогу комфортно переглядати контент навіть у яскраво освітлених приміщеннях, де звичайні OLED-екрани можуть здаватися тьмяними. Додатковим конструктивним козирем стала важка поворотна підставка, яка рідко зустрічається в сучасних панелях. Смарт-функції пристрою базуються на фірмовій прошивці VIDAA U. Модель відмінно підійде покупцям, які шукають максимальну яскравість у цьому бюджеті.

Ціна Hisense 55A85Q в Україні — від 41 499 грн.

