Доступний 75-дюймовий телевізор Xiaomi: яка модель QLED 4K стала хітом в Україні (фото)

Вибір великого телевізора з якісною матрицею більше не вимагає колосальних витрат. Модель Xiaomi TV A Pro 75 2026 року пропонує передові візуальні технології та розумні функції за адекватну вартість.

Апарат поєднує технологію квантових точок, роздільну здатність 4K і зручну операційну систему Google TV. Фокус зібрав детальні специфікації пристрою і проаналізував відгуки українських покупців.

Якість зображення і технології екрану

Панель оснащена 75-дюймовою матрицею QLED з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160 пікселів) і широкими кутами огляду 178 градусів. Технологія квантових точок забезпечує точну передачу кольору, охоплюючи 94% колірного простору DCI-P3 і відображаючи 1,07 мільярда відтінків. Пристрій підтримує формат розширеного динамічного діапазону HDR10+ для інтелектуальної оптимізації яскравості та контрастності.

Базова частота оновлення екрана становить 60 Гц. При цьому телевізор використовує апаратну технологію MEMC для програмного згладжування динамічних сцен у кіно та екшн-роликах. Для геймерів передбачено спеціальний режим Game Boost: під час гри на консолях система автоматично перемикає дисплей на частоту 120 Гц. Екран також підтримує технологію DC Dimming, яка виключає мерехтіння підсвічування для захисту зору користувача.

Телевізор Xiaomi TV A Pro 75 2026 з кріпленням на стіну Фото: allo.ua

Розумні функції, звук та інтерфейси

За смарт-можливості відповідає операційна система Google TV з підтримкою персоналізованих профілів. Платформа пропонує швидкий доступ до стрімінгових сервісів і вбудований голосовий помічник Google Assistant для управління контентом. Користувачі можуть легко транслювати медіафайли зі смартфонів завдяки інтегрованим модулям Google Cast і Apple AirPlay.

За об'ємне звучання відповідають два вбудовані динаміки потужністю по 10 Вт з підтримкою сучасних кодеків Dolby Audio і DTS:X. Для підключення зовнішньої апаратури та периферії передбачено три роз'єми HDMI, один порт USB 2.0, мережевий порт Ethernet, слот CI і оптичний аудіовихід. Корпус телевізора виконаний у темно-сірому кольорі та обрамлений тонкою металевою рамкою.

Телевізор Xiaomi TV A Pro 75 2026 зі смарт-інтерфейсом Фото: allo.ua

Відгуки покупців в Україні

Власники пристрою високо оцінюють оптимальне співвідношення ціни та якості. Плюси та мінуси Xiaomi TV A Pro 75 2026:

Переваги:

Покупці хвалять яскраву 4K-картинку з глибоким чорним кольором і високою контрастністю. Користувачі відзначають стабільну роботу вбудованого модуля Wi-Fi без обривів з'єднання при перегляді важких відео. Операційна система Google TV працює спритно, а комплектний пульт управління інтуїтивно зрозумілий. Геймери підтверджують відмінну сумісність телевізора з консоллю PlayStation 5 у динамічних іграх. Дизайн з тонкими металевими рамками виглядає стильно і дорого. Недоліки: Деякі власники помічають легкі пригальмовування інтерфейсу при одночасному запуску декількох додатків або навігації по меню. Базова частота 60 Гц може не задовольнити найвимогливіших гравців у змагальних шутерах. Виникла плутанина з настінним монтажем: в офіційних специфікаціях вказано стандарт VESA 400x300, але у відгуках зустрічається інформація про необхідність кріплення формату 100x200.

Ціна в Україні:

Телевізор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APME) — 36 999 грн.

