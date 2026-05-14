Доступный 75-дюймовый телевизор Xiaomi: какая модель QLED 4K стала хитом в Украине (фото)
Выбор огромного телевизора с качественной матрицей больше не требует колоссальных затрат. Модель Xiaomi TV A Pro 75 2026 года предлагает передовые визуальные технологии и умные функции за адекватную стоимость.
Аппарат сочетает технологию квантовых точек, разрешение 4K и удобную операционную систему Google TV. Фокус собрал детальные спецификации устройства и проанализировал отзывы украинских покупателей.
Качество изображения и технологии экрана
Панель оснащена 75-дюймовой матрицей QLED с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и широкими углами обзора 178 градусов. Технология квантовых точек обеспечивает точную цветопередачу, охватывая 94% цветового пространства DCI-P3 и отображая 1,07 миллиарда оттенков. Устройство поддерживает формат расширенного динамического диапазона HDR10+ для интеллектуальной оптимизации яркости и контрастности.
Базовая частота обновления экрана составляет 60 Гц. При этом телевизор использует аппаратную технологию MEMC для программного сглаживания динамичных сцен в кино и экшн-роликах. Для геймеров предусмотрен специальный режим Game Boost: при игре на консолях система автоматически переключает дисплей на частоту 120 Гц. Экран также поддерживает технологию DC Dimming, которая исключает мерцание подсветки для защиты зрения пользователя.
Умные функции, звук и интерфейсы
За смарт-возможности отвечает операционная система Google TV с поддержкой персонализированных профилей. Платформа предлагает быстрый доступ к стриминговым сервисам и встроенный голосовой помощник Google Assistant для управления контентом. Пользователи могут легко транслировать медиафайлы со смартфонов благодаря интегрированным модулям Google Cast и Apple AirPlay.
За объемное звучание отвечают два встроенных динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой современных кодеков Dolby Audio и DTS:X. Для подключения внешней аппаратуры и периферии предусмотрены три разъема HDMI, один порт USB 2.0, сетевой порт Ethernet, слот CI и оптический аудиовыход. Корпус телевизора выполнен в темно-сером цвете и обрамлен тонкой металлической рамкой.
Отзывы покупателей в Украине
Владельцы устройства высоко оценивают оптимальное соотношение цены и качества. Плюсы и минусы Xiaomi TV A Pro 75 2026:
- Преимущества: Покупатели хвалят яркую 4K-картинку с глубоким черным цветом и высокой контрастностью. Пользователи отмечают стабильную работу встроенного модуля Wi-Fi без обрывов соединения при просмотре тяжелых видео. Операционная система Google TV работает шустро, а комплектный пульт управления интуитивно понятен. Геймеры подтверждают отличную совместимость телевизора с консолью PlayStation 5 в динамичных играх. Дизайн с тонкими металлическими рамками выглядит стильно и дорого.
- Недостатки: Некоторые владельцы замечают легкие подтормаживания интерфейса при одновременном запуске нескольких приложений или навигации по меню. Базовая частота 60 Гц может не удовлетворить самых требовательных игроков в соревновательных шутерах. Возникла путаница с настенным монтажом: в официальных спецификациях указан стандарт VESA 400x300, но в отзывах встречается информация о необходимости крепления формата 100x200.
Цена в Украине:
- Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APME) — 36 999 грн.
