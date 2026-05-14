Доступный 75-дюймовый телевизор Xiaomi: какая модель QLED 4K стала хитом в Украине (фото)

Выбор огромного телевизора с качественной матрицей больше не требует колоссальных затрат. Модель Xiaomi TV A Pro 75 2026 года предлагает передовые визуальные технологии и умные функции за адекватную стоимость.

Аппарат сочетает технологию квантовых точек, разрешение 4K и удобную операционную систему Google TV. Фокус собрал детальные спецификации устройства и проанализировал отзывы украинских покупателей.

Качество изображения и технологии экрана

Панель оснащена 75-дюймовой матрицей QLED с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и широкими углами обзора 178 градусов. Технология квантовых точек обеспечивает точную цветопередачу, охватывая 94% цветового пространства DCI-P3 и отображая 1,07 миллиарда оттенков. Устройство поддерживает формат расширенного динамического диапазона HDR10+ для интеллектуальной оптимизации яркости и контрастности.

Базовая частота обновления экрана составляет 60 Гц. При этом телевизор использует аппаратную технологию MEMC для программного сглаживания динамичных сцен в кино и экшн-роликах. Для геймеров предусмотрен специальный режим Game Boost: при игре на консолях система автоматически переключает дисплей на частоту 120 Гц. Экран также поддерживает технологию DC Dimming, которая исключает мерцание подсветки для защиты зрения пользователя.

Відео дня

Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 с креплением на стену Фото: allo.ua

Умные функции, звук и интерфейсы

За смарт-возможности отвечает операционная система Google TV с поддержкой персонализированных профилей. Платформа предлагает быстрый доступ к стриминговым сервисам и встроенный голосовой помощник Google Assistant для управления контентом. Пользователи могут легко транслировать медиафайлы со смартфонов благодаря интегрированным модулям Google Cast и Apple AirPlay.

За объемное звучание отвечают два встроенных динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой современных кодеков Dolby Audio и DTS:X. Для подключения внешней аппаратуры и периферии предусмотрены три разъема HDMI, один порт USB 2.0, сетевой порт Ethernet, слот CI и оптический аудиовыход. Корпус телевизора выполнен в темно-сером цвете и обрамлен тонкой металлической рамкой.

Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 со смарт-интерфейсом Фото: allo.ua

Отзывы покупателей в Украине

Владельцы устройства высоко оценивают оптимальное соотношение цены и качества. Плюсы и минусы Xiaomi TV A Pro 75 2026:

Преимущества: Покупатели хвалят яркую 4K-картинку с глубоким черным цветом и высокой контрастностью. Пользователи отмечают стабильную работу встроенного модуля Wi-Fi без обрывов соединения при просмотре тяжелых видео. Операционная система Google TV работает шустро, а комплектный пульт управления интуитивно понятен. Геймеры подтверждают отличную совместимость телевизора с консолью PlayStation 5 в динамичных играх. Дизайн с тонкими металлическими рамками выглядит стильно и дорого.

Покупатели хвалят яркую 4K-картинку с глубоким черным цветом и высокой контрастностью. Пользователи отмечают стабильную работу встроенного модуля Wi-Fi без обрывов соединения при просмотре тяжелых видео. Операционная система Google TV работает шустро, а комплектный пульт управления интуитивно понятен. Геймеры подтверждают отличную совместимость телевизора с консолью PlayStation 5 в динамичных играх. Дизайн с тонкими металлическими рамками выглядит стильно и дорого. Недостатки: Некоторые владельцы замечают легкие подтормаживания интерфейса при одновременном запуске нескольких приложений или навигации по меню. Базовая частота 60 Гц может не удовлетворить самых требовательных игроков в соревновательных шутерах. Возникла путаница с настенным монтажом: в официальных спецификациях указан стандарт VESA 400x300, но в отзывах встречается информация о необходимости крепления формата 100x200.

Цена в Украине:

Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APME) — 36 999 грн.

Ранее сообщалось про качественный и недорогой телевизор LG до 15 000 грн.

Также Фокус писал про лучшие телевизоры Sony в 2026 году — рассказываем про 4 модели на разный бюджет.