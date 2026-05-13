Качественный и недорогой телевизор LG: какая модель до 15 000 грн популярна в Украине (фото)

Телевизор LG 43UA75006LA 2025 года предлагает хорошее качество изображения и удобный интерфейс за относительно доступную цену.

Сейчас LG 43UA75006LA является одним из самых популярных телевизоров в Украине стоимостью до 15 000 грн. Фокус собрал характеристики данной модели и отзывы украинцев.

Что известно о LG 43UA75006LA

LG 43UA75006LA

LG 43UA75006LA — это 43-дюймовый телевизор 2025 года, оснащенный LED-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840x2160) и частотой обновления 60 Гц. Он получил такие технологии улучшения изображения, как 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping, 4K Expression Enhancer, HDR10/HLG и HGIG.

Телевизор работает на процессоре α7 AI 4K Gen8, специализирующемся на супермасштабировании 4K, интеллектуальном регулировании яркости и улучшении звука. Как и все телевизоры LG, он использует операционную систему WebOS. Есть 3 порта HDMI, 1 USB, S/PDIF выход и слот для карт PCMCIA (CI+).

Відео дня

Важно

Лучшие 85-дюймовые телевизоры 2026 года: топ 8 моделей с большими экранами (фото)

LG 43UA75006LA имеет 2 динамика и использует интеллектуальную технологию улучшения звука AI Sound Pro. Также есть функция Clear Voice Pro, которая автоматически выделяет человеческие голоса на фоне фонового шума, и LG Sound Sync для синхронизации звука с внешними аудиоустройствами через Bluetooth или оптический кабель.

Среди других функций LG 43UA75006LA — AirPlay, ChromeCast, VRR (Variable Refresh Rate), Wifi 2.4G/5G, встроенная поддержка Bluetooth, игровой режим, поддержка пульта Magic Remote, управление Google Home и управление голосом.

Отзывы покупателей в Украине

LG 43UA75006LA Фото: LG

Пользователи LG 43UA75006LA чаще всего отмечают отличное качество изображения, неплохой звук, а также простой и быстрый интерфейс. Судя по отзывам, этот телевизор предлагает более яркие цвета, чем Samsung за аналогичную цену.

В целом LG 43UA75006LA получил много хороших отзывов за соотношение цены и качества. В то же время телевизор имеет определенные недостатки, присущие бюджетным моделям, такие как мерцание подсветки, что утомляет глаза. Стоит также учитывать, что в комплекте идет неудобный стандартный пульт, поэтому рекомендуется отдельно приобрести Magic Remote.

Цена LG 43UA75006LA в Украине — от 14 500 грн.

Напомним, компания Huawei выпустила новую линейку телевизоров Smart Screen S7 с технологией Super MiniLED.

Фокус также сообщал, что телевизор Hisense UR9 оказался ярче конкурентов с OLED-экранами.