Телевизоры Super MiniLED с поддержкой 300 Гц уже здесь: Huawei показала серию Smart Screen S7

Компания Huawei представила серию телевизоров Smart Screen S7, в которую вошли модели с диагональю экрана от 55 до 98 дюймов, с технологией Super MiniLED и частотой обновления до 300 Гц.

Компания Huawei выпустила новую линейку телевизоров Smart Screen S7. Пять моделей имеют диагональ экрана от 55 до 98 дюймов, процессор Honghu и операционную систему HarmonyOS 4.3. Цена на телевизоры Smart Screen S7 начинается от 600 долларов, пишет Gizmochina.

Технические характеристики телевизоров Huawei Smart Screen S7

Huawei Smart Screen S7 представлены в виде пяти моделей с диагональю экрана 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. При этом все 4К экраны идут с подсветкой Super MiniLED.

Телевизоры с диагональю экрана 55 и 65 дюймов имеют базовую яркость 400 нит и пиковую яркость 1200 нит. Телевизоры с диагональю экрана 75 и 85 дюймов имеют базовую яркость 450 нит и пиковую 1500 нит. Модель Huawei Smart Screen S7 с экраном в 98 дюймов имеет базовую яркость 500 нит и пиковую 1200 нит.

Частота обновления экрана телевизоров Huawei Smart Screen S7 зависит от модели. Базовая часто обновления экрана у телевизоров с диагональю от 55 до 85 дюймов составляет 120 Гц, но ее можно увеличить до 300 Г. Это можно сделать с помощью алгоритмов улучшения четкости движения при подключении к компьютеру или игровой консоли. Телевизор с диагональю 98 дюймов имеет базовую частоту обновления экрана 144 Гц, но ее можно увеличить до 288 Гц.

У всех моделей установлен процессор Huawei Honghu. Телевизоры Huawei Smart Screen S7 имеют 4Гб оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также имеется функция виртуальной оперативной памяти, которая может выделить дополнительные 2 ГБ памяти для фоновых задач. Телевизоры работают на операционной системе HarmonyOS 4.3, которая включает голосового помощника Huawei Xiaoyi.

Телевизоры Huawei Smart Screen S7 имеют встроенную 8-мегапиксельную камеру для видеозвонков с разрешением 1080p.

Аудиосистема телевизоров Huawei Smart Screen S7 зависит от размера модели. Телевизоры с экраном 55 и 65 дюймов имеют стандартную 2.0-канальную систему с двумя динамиками мощностью 25 Вт. Телевизоры с экраном 75 дюймов имеют пару дополнительных динамиков мощностью 25 Вт. Телевизоры с диагональю 85 дюймов имеют базовую 2.1-канальную систему, а также сабвуфер мощностью 44 Вт. Топовая 98-дюймова модель использует два динамика мощностью 20 Вт и сабвуфер мощностью 50 Вт.

Телевизоры Huawei Smart Screen S7 с диагональю экрана от 55 до 85 дюймов имеют два порта HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0 и встроенный модуль Wi-Fi 5. Телевизор с экраном 98 дюймов имеет три порта HDMI 2.1 и модуль Wi-Fi 6.

Цена телевизоров Huawei Smart Screen S7

Сейчас телевизоры Huawei Smart Screen S7 уже продаются в Китае. 55-дюймовая модель стоит 600 долларов, 65-дюймовая модель – 750 долларов, 75-дюймовая модель — 1050 долларов, 85-дюймовая модель стоит 1350 долларов. Что касается модели с экраном 98 дюймов, то ее цена 1950 долларов.

По официальному курсу НБУ на момент написания материала цена на телевизоры Huawei Smart Screen S7 составляет от 26 400 до 85 700 гривен.

