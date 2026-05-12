Телевізори Super MiniLED з підтримкою 300 Гц уже тут: Huawei показала серію Smart Screen S7

Компанія Huawei представила серію телевізорів Smart Screen S7, до якої увійшли моделі з діагоналлю екрана від 55 до 98 дюймів, з технологією Super MiniLED і частотою оновлення до 300 Гц.

Компанія Huawei випустила нову лінійку телевізорів Smart Screen S7. П'ять моделей мають діагональ екрана від 55 до 98 дюймів, процесор Honghu та операційну систему HarmonyOS 4.3. Ціна на телевізори Smart Screen S7 починається від 600 доларів, пише Gizmochina.

Технічні характеристики телевізорів Huawei Smart Screen S7

Huawei Smart Screen S7 представлені у вигляді п'яти моделей з діагоналлю екрана 55, 65, 75, 85 і 98 дюймів. При цьому всі 4К екрани йдуть з підсвічуванням Super MiniLED.

Телевізори з діагоналлю екрана 55 і 65 дюймів мають базову яскравість 400 ніт і пікову яскравість 1200 ніт. Телевізори з діагоналлю екрана 75 і 85 дюймів мають базову яскравість 450 ніт і пікову 1500 ніт. Модель Huawei Smart Screen S7 з екраном у 98 дюймів має базову яскравість 500 ніт і пікову 1200 ніт.

Відео дня

Частота оновлення екрана телевізорів Huawei Smart Screen S7 залежить від моделі. Базова частота оновлення екрана у телевізорів з діагоналлю від 55 до 85 дюймів становить 120 Гц, але її можна збільшити до 300 Гц. Це можна зробити за допомогою алгоритмів поліпшення чіткості руху при підключенні до комп'ютера або ігрової консолі. Телевізор із діагоналлю 98 дюймів має базову частоту оновлення екрана 144 Гц, але її можна збільшити до 288 Гц.

У всіх моделей встановлено процесор Huawei Honghu. Телевізори Huawei Smart Screen S7 мають 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Також є функція віртуальної оперативної пам'яті, яка може виділити додаткові 2 ГБ пам'яті для фонових завдань. Телевізори працюють на операційній системі HarmonyOS 4.3, яка включає голосового помічника Huawei Xiaoyi.

Телевізори Huawei Smart Screen S7 мають вбудовану 8-мегапіксельну камеру для відеодзвінків з роздільною здатністю 1080p.

Аудіосистема телевізорів Huawei Smart Screen S7 залежить від розміру моделі. Телевізори з екраном 55 і 65 дюймів мають стандартну 2.0-канальну систему з двома динаміками потужністю 25 Вт. Телевізори з екраном 75 дюймів мають пару додаткових динаміків потужністю 25 Вт. Телевізори з діагоналлю 85 дюймів мають базову 2.1-канальну систему, а також сабвуфер потужністю 44 Вт. Топова 98-дюймова модель використовує два динаміки потужністю 20 Вт і сабвуфер потужністю 50 Вт.

Телевізори Huawei Smart Screen S7 з діагоналлю екрана від 55 до 85 дюймів мають два порти HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0 і вбудований модуль Wi-Fi 5. Телевізор з екраном 98 дюймів має три порти HDMI 2.1 і модуль Wi-Fi 6.

Ціна телевізорів Huawei Smart Screen S7

Наразі телевізори Huawei Smart Screen S7 уже продаються в Китаї. 55-дюймова модель коштує 600 доларів, 65-дюймова модель — 750 доларів, 75-дюймова модель — 1050 доларів, 85-дюймова модель коштує 1350 доларів. Що стосується моделі з екраном 98 дюймів, то її ціна 1950 доларів.

За офіційним курсом НБУ на момент написання матеріалу ціна на телевізори Huawei Smart Screen S7 становить від 26 400 до 85 700 гривень.

Фокус уже писав про те, який найкращий бюджетний OLED-телевізор 2026 року радять експерти.