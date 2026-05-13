Якісний та недорогий телевізор LG: яка модель до 15 000 грн популярна в Україні (фото)

Телевізор LG 43UA75006LA 2025 року пропонує хорошу якість зображення та зручний інтерфейс за відносно доступну ціну.

Наразі LG 43UA75006LA є одним з найпопулярніших телевізорів в Україні вартістю до 15 000 грн. Фокус зібрав характеристики даної моделі та відгуки українців.

Що відомо про LG 43UA75006LA

LG 43UA75006LA

LG 43UA75006LA — це 43-дюймовий телевізор 2025 року, оснащений LED-дисплеєм з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160) та частотою оновлення 60 Гц. Він отримав такі технології покращення зображення, як 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping, 4K Expression Enhancer, HDR10/HLG та HGIG.

Телевізор працює на процесорі α7 AI 4K Gen8, що спеціалізується на супермасштабуванні 4K, інтелектуальному регулюванні яскравості та покращенні звуку. Як і всі телевізори LG, він використовує операційну систему WebOS. Є 3 порти HDMI, 1 USB, S/PDIF вихід та слот для карт PCMCIA (CI+).

Відео дня

Важливо

Найкращі 85-дюймові телевізори 2026 року: топ 8 моделей з великими екранами (фото)

LG 43UA75006LA має 2 динаміки та використовує інтелектуальну технологію покращення звуку AI Sound Pro. Також є функція Clear Voice Pro, яка автоматично виділяє людські голоси на тлі фонового шуму, та LG Sound Sync для синхронізації звуку із зовнішніми аудіопристроями через Bluetooth або оптичний кабель.

Серед інших функцій LG 43UA75006LA — AirPlay, ChromeCast, VRR (Variable Refresh Rate), Wifi 2.4G/5G, вбудована підтримка Bluetooth, ігровий режим, підтримка пульта Magic Remote, керування Google Home та управління голосом.

Відгуки покупців в Україні

LG 43UA75006LA Фото: LG

Користувачі LG 43UA75006LA найчастіше відзначають чудову якість зображення, непоганий звук, а також простий та швидкий інтерфейс. Судячи з відгуків, цей телевізор пропонує яскравіші кольори, ніж Samsung за аналогічну ціну.

Загалом LG 43UA75006LA отримав багато хороших відгуків за співвідношення ціни та якості. Водночас телевізор має певні недоліки, притаманні бюджетним моделям, як от мерехтіння підсвітки, що втомлює очі. Варто також враховувати, що в комплекті йде незручний стандартний пульт, тож рекомендується окремо придбати Magic Remote.

Ціна LG 43UA75006LA в Україні — від 14 500 грн.

Нагадаємо, компанія Huawei випустила нову лінійку телевізорів Smart Screen S7 з технологією Super MiniLED.

Фокус також повідомляв, що телевізор Hisense UR9 виявився яскравішим за конкурентів з OLED-екранами.