Недорогие OLED-телевизоры с отличными параметрами: топ-3 модели от ведущих брендов (фото)

Технология матриц на органических светодиодах постепенно становится доступнее, позволяя получить идеальный черный цвет и высокую контрастность без переплаты за флагманские функции.

В категорию доступных OLED ТВ входят панели начального уровня от крупных производителей стоимостью до 1000 долларов при диагонали 48 или 55 дюймов.

Такие решения отлично подходят для консольного гейминга или организации домашнего кинотеатра. Фокус собрал три лучшие базовые OLED-телевизора на украинском рынке, изучив их характеристики и главные преимущества.

Телевизор Philips OLED770

Philips 48OLED770 оснащен 48-дюймовой матрицей с разрешением 4K и нативной частотой обновления 120 Гц. За обработку изображения отвечает умный процессор P5 AI Perfect Picture Engine, который поддерживает автоматическую калибровку экрана под внешнее освещение. Модель совместима со всеми актуальными стандартами расширенного динамического диапазона, включая Dolby Vision, HDR10+ Adaptive и HLG. За звук отвечает штатная аудиосистема мощностью 20 Вт с поддержкой кодеков Dolby Atmos и DTS:X. В наличии четыре порта HDMI 2.1 и поддержка технологии аппаратной синхронизации кадров AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

Главной особенностью модели стала фирменная трехсторонняя подсветка Ambilight. Она синхронизируется с происходящим на экране, визуально расширяя картинку и снижая нагрузку на зрение зрителя в темном помещении. Телевизор работает под управлением быстрой смарт-платформы Titan OS с возможностью интеграции в системы умного дома. Данная модель станет отличным выбором для любителей атмосферного кино и требовательных геймеров, которым важен полный набор игровых функций в относительно компактном корпусе.

Цена Philips 48OLED770/12 в Украине — от 36 790 грн.

Телевизор LG B4 OLED

Модель LG OLED55B4 предлагает покупателям 55-дюймовую панель с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Технология самоподсвечивающихся пикселей гарантирует бесконечную контрастность, а антибликовое покрытие улучшает видимость дисплея при сложном дневном освещении. Телевизор взаимодействует с передовыми форматами Dolby Vision и HDR10+, используя интеллектуальные алгоритмы масштабирования изображения в низком качестве до уровня 4K.

Для подключения периферии пользователям доступны четыре высокоскоростных порта HDMI 2.1, два интерфейса USB и оптический аудиовыход. Акустическая система выдает 20 Вт мощности и умеет создавать пространственное звучание благодаря технологиям Dolby Atmos и DTS Virtual-X.

LG B4 OLED считается золотым стандартом в сегменте доступного премиума благодаря стабильной и интуитивно понятной операционной системе webOS. Телевизор демонстрирует минимальную задержку ввода и эталонную обработку динамичных сцен, что важно для киберспорта и экшн-игр на PlayStation 5 или Xbox Series X. Платформа легко сопрягается с мобильными гаджетами через интерфейсы AirPlay и Miracast, а управлять системой можно с помощью удобного пульта-указки Magic Remote. Также заявлена многолетняя поддержка от производителя.

Цена LG OLED55B4 в Украине — от 40 604 грн.

Телевизор Hisense A85Q

Телевизор Hisense 55A85Q получил 55-дюймовый OLED-экран с нативной частотой обновления 120 Гц. Матрица поддерживает алгоритмы аппаратной компенсации движения MEMC, обеспечивая высокую четкость и плавность трансляций динамичных спортивных матчей. Аппарат корректно работает со всеми популярными HDR-стандартами, включая продвинутый формат Dolby Vision IQ, который автоматически подстраивает картинку под текущий уровень освещения в комнате. Звуковая система обладает увеличенной мощностью 30 Вт и умеет выводить многоканальное аудио на совместимые внешние ресиверы. Доступны порты HDMI современного стандарта и технология переменной частоты обновления экрана VRR.

Телевизор заметно выделяется среди конкурентов повышенной пиковой яркостью матрицы, достигающей отметки около 1000 нит. Это позволяет комфортно просматривать контент даже в ярко освещенных помещениях, где обычные OLED-экраны могут казаться тусклыми. Дополнительным конструктивным козырем стала тяжелая поворотная подставка, которая редко встречается в современных панелях. Смарт-функции устройства базируются на фирменной прошивке VIDAA U. Модель отлично подойдет покупателям, которые ищут максимальную яркость в этом бюджете.

Цена Hisense 55A85Q в Украине — от 41 499 грн.

