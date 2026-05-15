Образцовый телевизор по средней цене: эксперт посоветовал модель с технологией Mini LED (фото)

Компания Hisense недавно выпустила новую линейку Mini LED телевизоров среднего класса U7 с рядом флагманских характеристик.

Телевизор Hisense U7 предлагает высокую яркость, широкий набор игровых функций и отличное соотношение цены и качества. Эксперт портала TechRadar Пол Хаттон советует обратить внимание на данную модель в 2026 году.

По словам Хаттона, 65-дюймовый Hisense U7 идеально подойдет для просмотра Чемпионата мира по футболу. Телевизор поддерживает Google TV, плавную частоту обновления 165 Гц, HDR10+ и Dolby Vision IQ для более ярких цветов, а также Dolby Atmos для улучшенного звука.

Hisense U7 Фото: Hisense

U7 использует технологию отображения Mini LED. Hisense утверждает, что она обеспечивает высокую яркость, насыщенные черные цвета и превосходную детализацию, независимо от освещения в комнате.

Відео дня

Важно

Доступный 75-дюймовый телевизор Xiaomi: какая модель QLED 4K стала хитом в Украине (фото)

Преимуществом Hisense U7 также являются технологии антибликового покрытия и устранения бликов. По словам экспертов, матовое покрытие Hisense обеспечивает более естественное изображение, чем конкуренты от Samsung.

Для геймеров Hisense U7 предлагает частоту обновления 165 Гц в сочетании с технологией искусственного интеллекта и Motion Rate 660. Это обеспечивает удивительно плавную картинку без размытия.

Цена Hisense U7 — от 1299 долларов.

Напомним, LG B5 признан лучшим бюджетным OLED-телевизором по версии экспертов RTINGS.

Фокус также сообщал, что компания Samsung выпустила новый QLED-телевизор The Frame (2026).