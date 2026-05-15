Зразковий телевізор за середньою ціною: експерт порадив модель з технологією Mini LED (фото)

Компанія Hisense нещодавно випустила нову лінійку Mini LED телевізорів середнього класу U7 з низкою флагманських характеристик.

Телевізор Hisense U7 пропонує високу яскравість, широкий набір ігрових функцій та чудове співвідношення ціни та якості. Експерт порталу TechRadar Пол Хаттон радить звернути увагу на дану модель у 2026 році.

За словами Хаттона, 65-дюймовий Hisense U7 ідеально підійде для перегляду Чемпіонату світу з футболу. Телевізор підтримує Google TV, плавну частоту оновлення 165 Гц, HDR10+ та Dolby Vision IQ для яскравіших кольорів, а також Dolby Atmos для покращеного звуку.

Hisense U7

U7 використовує технологію відображення Mini LED. Hisense стверджує, що вона забезпечує високу яскравість, насичені чорні кольори та чудову деталізацію, незалежно від освітлення у кімнаті.

Перевагою Hisense U7 також є технології антиблікового покриття та усунення відблисків. За словами експертів, матове покриття Hisense забезпечує більш природне зображення, ніж конкуренти від Samsung.

Для геймерів Hisense U7 пропонує частоту оновлення 165 Гц у поєднанні з технологією штучного інтелекту та Motion Rate 660. Це забезпечує напрочуд плавну картинку без розмиття.

Ціна Hisense U7 — від 1299 доларів.

