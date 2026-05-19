Лучшие телевизоры Samsung 2026 года: топ 9 моделей на любой бюджет (фото)

Компания Samsung предлагает одни из лучших флагманских телевизоров, но не обязательно выбирать самую дорогую модель, чтобы получить изображение хорошего качества.

Команда TechRadar испытала ряд телевизоров Samsung в реальных условиях и со специализированным оборудованием. В конце концов эксперты выбрали 9 лучших моделей на разный бюджет.

Лучший телевизор Samsung в целом

Samsung S90F Фото: Business Insider

Samsung S90F получил самую высокую оценку специалистов благодаря высокому качеству изображения, замечательному игровому дисплею и удобному подключению. Речь идет именно о 65-дюймовой модели, поскольку она использует панель QD- OLED.

По словам экспертов, Samsung S90F значительно ярче своего предшественника, а обновленный процессор Samsung NQ4 AI Gen3 обеспечивает более чистое масштабирование, лучшую детализацию теней и естественные трехмерные цвета. Тонкий дисплей и лаконичная ОС Tizen 9.0 также придают телевизору премиальный вид.

Во время тестирования Samsung S90F показал яркость 1500 нит в окне 10%, что является огромным скачком по сравнению с прошлым годом. Для геймеров есть четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K 144 Гц с VRR, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync (через обновление) и сверхнизкой задержкой ввода 9,2 мс. Встроенные динамики неплохие, однако звук немного страдает на высокой громкости или с тяжелыми басами.

Лучший флагманский OLED-телевизор Samsung

Samsung S95F Фото: Future

Премиальный телевизор Samsung S95F в этом году дебютировал с OLED-экраном второго поколения Glare Free, который не только уменьшает блики в ярко освещенных помещениях, но и улучшает контрастность по сравнению с предшественником. Телевизор имеет сверхтонкий дизайн, что стало возможным благодаря блоку One Connect для внешних подключений.

Эксперты отметили насыщенные цвета, четкие детали и множество улучшений на базе искусственного интеллекта, таких как Real Depth Enhancer, который добавляет реалистичных текстур изображению. Во время тестов 83-дюймовая модель продемонстрировала яркость 2388 нит.

Samsung S95F поддерживает разрешение 4K на 165 Гц, VRR с AMD FreeSync Premium Pro, ALLM и HDR10+ через четыре порта HDMI 2.1 со сверхнизкой задержкой ввода. Samsung Game Hub объединяет все игровые функции и облачные сервисы в одном месте. Также есть встроенная 4.2.2-канальная акустическая система мощностью 70 Вт с Dolby Atmos и Object Tracking Sound.

Лучший бюджетный телевизор Samsung

Samsung Q60D Фото: TechRadar

Samsung Q60D предлагает лучшее соотношением цены и качества в линейке 2024 года. Этот телевизор получил QLED-дисплей, неплохой набор интеллектуальных функций, возможности облачных игр и привлекательный дизайн.

Эксперты отметили, что во время испытаний Samsung Q60D продемонстрировал удивительно четкие детали и текстуры, даже по сравнению с более премиальными моделями. Уровень черного и контрастность были стабильными благодаря технологии Dual LED Q60D, хотя тени иногда приобретали серый оттенок.

Samsung Q60D поддерживает ALLM и облачные игры от Xbox, Luna и других. Кроме того, он имеет сверхнизкую задержку ввода 9,6 мс. Встроенный звук является достаточно слабым, поэтому может понадобиться дополнительный саундбар.

Лучший телевизор Samsung среднего класса

Samsung QN80F Фото: TechRadar

Samsung QN80F обещает насыщенные цвета и хорошую общую контрастность для Mini LED телевизора среднего ценового диапазона. Несмотря на отсутствие антибликового покрытия, он неплохо показал себя в большинстве условий освещения. Однако в очень ярких помещениях могут быть проблемы с бликами.

Одним из преимуществ данной модели являются игровые функции. Все четыре порта HDMI 2.1 поддерживают 4K на 144 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM, а Samsung Game Hub объединяет функции консольных и облачных игр. Эксперты также похвалили низкую задержку и достаточно мощный звук для ежедневного использования.

Лучший 8K-телевизор Samsung

Samsung QN900F Фото: TechRadar

Прошлогодний флагманский QLED-телевизор Samsung QN900F имеет антибликовый экран, который уменьшает блики в ярко освещенных помещениях, но сохраняет как контрастность, так и яркость. В ходе тестов телевизор выдал 2350 нит.

Отдельно авторы отметили дизайн Samsung QN900F. Эта модель имеет прочную металлическую рамку в стиле рамки для фотографий, что хорошо подходит для дисплеев с режимом Ambient Mode. Как и другие новейшие телевизоры Samsung, его умный интерфейс Tizen включает магазин Samsung Art Store.

Для геймеров Samsung QN900F предлагает 4K при 165 Гц, VRR, ALLM, HDR10+ и сверхнизкую задержку ввода. Что касается звука, телевизор оснащен мощной встроенной 4.2.2-канальной системой Dolby Atmos с функцией отслеживания объектов.

Лучший более дешевый 8K-телевизор Samsung

Samsung QN800D Фото: TechRadar

Samsung QN800D несколько уступает производительностью Samsung QN900F, однако он обеспечивает, такой же реалистичный вид с исключительной детализацией объектов за более низкую цену. QN800D также предлагает превосходное локальное затемнение и насыщенные яркие цвета.

Как и более дорогая модель, Samsung QN800D имеет отличные игровые функции — четыре порта HDMI 2.1, поддерживающие не только 4K 120 Гц, но и 8K 60 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro), автоматический режим низкой задержки и Samsung Game Hub и множество опций облачных игр от Xbox, Nvidia GeForce Now, Luna и других.

Лучший 4K Mini-LED телевизор Samsung

Samsung QN90F Фото: Future

Samsung QN90F 2025 года сочетает высокую яркость, высокую контрастность и отличные игровые функции с усовершенствованным новым экраном Samsung Glare Free, устойчивым к бликам. Он доступен в размерах от 43 до 98 дюймов, что позволяет идеально подобрать размер под свое пространство.

По словам обозревателей, Samsung QN90F хорошо выглядит как при дневном освещении, так и в темной среде для просмотра фильмов. Его процессор NQ4 AI Gen2 работает над улучшением четкости и текстуры, а такие функции, как Auto HDR Remastering, улучшают SDR-контент с помощью HDR-эффектов.

Для геймеров Samsung QN90F поддерживает разрешение 4K с частотой обновления до 165 Гц, VRR, включая AMD FreeSync Premium Pro, ALLM и игры HDR10+ на всех четырех портах HDMI 2.1. Также доступна платформа Samsung Gaming Hub. Встроенный 4.2.2-канальный динамик мощностью 60 Вт поддерживает Dolby Atmos.

Лучший доступный Mini-LED телевизор Samsung

Samsung QN85D Фото: TechRadar

Samsung QN85D является самым доступным Mini-LED телевизором в линейке Samsung 2024 года. Он превосходит большинство своих конкурентов от Hisense и TCL, предлагая игровые функции HDMI 2.1 на всех четырех портах, хорошее качество изображения и платформу Samsung Tizen TV.

По словам экспертов, Samsung QN85D обеспечивает удивительно хорошее качество изображения с естественными текстурами и высоким уровнем контрастности. Тем не менее уровни черного иногда выглядят серыми, что присуще Mini-LED телевизорам.

Samsung QN85D оснащен полным набором игровых функций, таких как 4K, 120 Гц, VRR (также AMD FreeSync Premium Pro), Samsung Game Hub и ALLM. Кроме того, он имеет чрезвычайно короткую задержку ввода 10,1 мс,

Лучший дешевый OLED-телевизор Samsung

Samsung S85F Фото: TechRadar

Тем, кто ищет OLED-телевизор, однако не хочет переплачивать за флагманы, эксперты советуют обратить внимание на Samsung S85F. Это модель начального уровня в линейке Samsung 2025 года, которая предлагает преимущества технологии OLED за относительно доступную цену.

Хотя Samsung S85F не способен достигать яркости флагманского уровня, как Samsung S90F или Samsung S95F, он все еще обеспечивает высокую контрастность и насыщенные цвета, как и положено OLED-дисплеям.

Для игр Samsung S85F имеет четыре порта HDMI 2.1 с разрешением 4K 120 Гц, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync и сверхнизкой задержкой ввода 9,4 мс. Его 2.0-канальная система мощностью 20 Вт выдает неплохой звук, однако дополнительный саундбар не помешает

