Найкращі телевізори Samsung 2026 року: топ 9 моделей на будь-який бюджет (фото)

Компанія Samsung пропонує одні з найкращих флагманських телевізорів, але не обов’язково вибирати найдорожчу модель, щоб отримати зображення хорошої якості.

Команда TechRadar випробувала низку телевізорів Samsung у реальних умовах та зі спеціалізованим обладнанням. Зрештою експерти обрали 9 найкращих моделей на різний бюджет.

Найкращий телевізор Samsung загалом

Samsung S90F Фото: Business Insider

Samsung S90F отримав найвищу оцінку фахівців завдяки високій якості зображення, чудовому ігровому дисплею та зручному підключенню. Йдеться саме про 65-дюймову модель, оскільки вона використовує панель QD- OLED.

За словами експертів, Samsung S90F значно яскравіший за свого попередника, а оновлений процесор Samsung NQ4 AI Gen3 забезпечує чистіше масштабування, кращу деталізацію тіней та природніші тривимірні кольори. Тонкий дисплей та лаконічна ОС Tizen 9.0 також надають телевізору преміального вигляду.

Під час тестування Samsung S90F показав яскравість 1500 ніт у вікні 10%, що є величезним стрибком у порівнянні з минулим роком. Для геймерів є чотири порти HDMI 2.1 з підтримкою 4K 144 Гц з VRR, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync (через оновлення) та наднизькою затримкою введення 9,2 мс. Вбудовані динаміки непогані, проте звук трохи страждає на високій гучності або з важкими басами.

Найкращий флагманський OLED-телевізор Samsung

Samsung S95F Фото: Future

Преміальний телевізор Samsung S95F цього року дебютував з OLED-екраном другого покоління Glare Free, який не тільки зменшує відблиски в яскраво освітлених приміщеннях, але й покращує контрастність порівняно попередником. Телевізор має надтонкий дизайн, що стало можливим завдяки блоку One Connect для зовнішніх підключень.

Експерти відзначили насичені кольори, чіткі деталі та безліч покращень на базі штучного інтелекту, таких як Real Depth Enhancer, який додає реалістичних текстур зображенню. Під час тестів 83-дюймова модель продемонструвала яскравість 2388 ніт.

Samsung S95F підтримує роздільну здатність 4K на 165 Гц, VRR з AMD FreeSync Premium Pro, ALLM та HDR10+ через чотири порти HDMI 2.1 з наднизькою затримкою введення. Samsung Game Hub об'єднує всі ігрові функції та хмарні сервіси в одному місці. Також є вбудована 4.2.2-канальна акустична система потужністю 70 Вт з Dolby Atmos та Object Tracking Sound.

Найкращий бюджетний телевізор Samsung

Samsung Q60D Фото: TechRadar

Samsung Q60D пропонує найкраще співвідношенням ціни та якості в лінійці 2024 року. Цей телевізор отримав QLED-дисплей, непоганий набір інтелектуальних функцій, можливості хмарних ігор та привабливий дизайн.

Експерти наголосили, що під час випробувань Samsung Q60D продемонстрував напрочуд чіткі еталі та текстури, навіть порівняно з більш преміальними моделями. Рівень чорного та контрастність були стабільними завдяки технології Dual LED Q60D, хоча тіні іноді набували сірого відтінку.

Samsung Q60D підтримує ALLM та хмарні ігри від Xbox, Luna та інших. Крім того, він має наднизьку затримку введення 9,6 мс. Вбудований звук є досить слабким, тож може знадобитися додатковий саундбар.

Найкращий телевізор Samsung середнього класу

Samsung QN80F Фото: TechRadar

Samsung QN80F обіцяє насичені кольори та гарну загальну контрастність для Mini LED телевізора середнього цінового діапазону. Попри відсутність антиблікового покриття, він непогано показав себе в більшості умов освітлення. Проте у дуже яскравих приміщеннях можуть бути проблеми з відблисками.

Однією з переваг даної моделі є ігрові функції. Усі чотири порти HDMI 2.1 підтримують 4K на 144 Гц, VRR (включаючи AMD FreeSync Premium Pro) та ALLM, а Samsung Game Hub об'єднує функції консольних та хмарних ігор. Експерти також похвалили низьку затримку та достатньо потужний звук для щоденного користування.

Найкращий 8K-телевізор Samsung

Samsung QN900F Фото: TechRadar

Торішній флагманський QLED-телевізор Samsung QN900F має антибліковий екран, який зменшує відблиски в яскраво освітлених приміщеннях, але зберігає як контрастність, так і яскравість. В ході тестів телевізор видав 2350 ніт.

Окремо автори відзначили дизайн Samsung QN900F. Ця модель має міцну металеву рамку у стилі рамки для фотографій, що добре підходить для дисплеїв з режимом Ambient Mode. Як і інші новітні телевізори Samsung, його розумний інтерфейс Tizen включає магазин Samsung Art Store.

Для геймерів Samsung QN900F пропонує 4K при 165 Гц, VRR, ALLM, HDR10+ та наднизьку затримку введення. Щодо звуку, телевізор оснащений потужною вбудованою 4.2.2-канальною системою Dolby Atmos із функцією відстеження об’єктів.

Найкращий дешевший 8K-телевізор Samsung

Samsung QN800D Фото: TechRadar

Samsung QN800D дещо поступається продуктивністю Samsung QN900F, проте він забезпечує, такий самий реалістичний вигляд з винятковою деталізацію об'єктів за нижчу ціну. QN800D також пропонує чудове локальне затемнення та насичені яскраві кольори.

Як і дорожча модель, Samsung QN800D має чудові ігрові функції — чотири порти HDMI 2.1, що підтримують не лише 4K 120 Гц, але й 8K 60 Гц, VRR (включаючи AMD FreeSync Premium Pro), автоматичний режим низької затримки та Samsung Game Hub та безліч опцій хмарних ігор від Xbox, Nvidia GeForce Now, Luna та інших.

Найкращий 4K Mini-LED телевізор Samsung

Samsung QN90F Фото: Future

Samsung QN90F 2025 року поєднує високу яскравість, високу контрастність та чудові ігрові функції з удосконаленим новим екраном Samsung Glare Free, стійким до відблисків. Він доступний у розмірах від 43 до 98 дюймів, що дозволяє ідеально підібрати розмір під свій простір.

За словами оглядачів, Samsung QN90F добре виглядає як при денному освітленні, так і в темному середовищі для перегляду фільмів. Його процесор NQ4 AI Gen2 працює над покращенням чіткості та текстури, а такі функції, як Auto HDR Remastering, покращують SDR-контент за допомогою HDR-ефектів.

Для геймерів Samsung QN90F підтримує роздільну здатність 4K з частотою оновлення до 165 Гц, VRR, включаючи AMD FreeSync Premium Pro, ALLM та ігри HDR10+ на всіх чотирьох портах HDMI 2.1. Також доступна платформа Samsung Gaming Hub. Вбудований 4.2.2-канальний динамік потужністю 60 Вт підтримує Dolby Atmos.

Найкращий доступний Mini-LED-телевізор Samsung

Samsung QN85D Фото: TechRadar

Samsung QN85D є найдоступнішим Mini-LED телевізором у лінійці Samsung 2024 року. Він перевершує більшість своїх конкурентів від Hisense та TCL, пропонуючи ігрові функції HDMI 2.1 на всіх чотирьох портах, хорошу якість зображення та платформу Samsung Tizen TV.

За словами експертів, Samsung QN85D забезпечує напрочуд хорошу якість зображення з природніми текстурами та високим рівнем контрастності. Проте рівні чорного іноді виглядають сірими, що притаманно Mini-LED телевізорам.

Samsung QN85D оснащений повним набором ігрових функцій, таких як 4K, 120 Гц, VRR (також AMD FreeSync Premium Pro), Samsung Game Hub та ALLM. Окрім того, він має надзвичайно коротку затримку введення 10,1 мс,

Найкращий дешевший OLED-телевізор Samsung

Samsung S85F Фото: TechRadar

Тим, хто шукає OLED-телевізор, проте не хоче переплачувати за флагмани, експерти радять звернути увагу на Samsung S85F. Це модель початкового рівня в лінійці Samsung 2025 року, яка пропонує переваги технології OLED за відносно доступну ціну.

Хоча Samsung S85F не здатен досягати яскравості флагманського рівня, як Samsung S90F або Samsung S95F, він все ще забезпечує високу контрастність і насичені кольори, як і належить OLED-дисплеям.

Для ігор Samsung S85F має чотири порти HDMI 2.1 з роздільною здатністю 4K 120 Гц, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync та наднизькою затримкою введення 9,4 мс. Його 2.0-канальна система потужністю 20 Вт видає непоганий звук, однак додатковий саундбар не завадить

