Недорогі, але якісні телевізори: експерт порадив 3 найкращі бюджетні моделі (фото)

Хоча преміальні OLED-телевізори вже тривалий час лідирують за якістю зображення, деякі бюджетні варіанти також пропонують яскраву картинку та чудову продуктивність.

Оглядач техніки Майклом Дежарден зазначив, що справді якісних недорогих телевізорів на ринку одиниці. Про свої улюблені бюджетні моделі експерт розповів у статті для Tom's Guide.

Hisense U65QF

Дежарден радить звернути увагу на 55-дюймовий Hisense U65QF 2025 року. Цей телевізор використовує технологію Mini-LED, забезпечуючи найяскравіше зображення у своєму ціновому сегменті.

Як пояснює експерт, в основі дисплеїв Mini-LED лежать надмалі світлодіоди, що зазвичай гарантує кращу загальну контрастність, ніж можна побачити на звичайних світлодіодних телевізорах з підсвічуванням по краях.

З огляду на хорошу яскравість, Hisense U65QF буде чудовим вибором для добре освітленої кімнати. Тести також показали, що це телевізор дуже точний, коли йдеться про передачу кольорів у режимі "Кінорежисер".

TCL QM5K

TCL QM5K — це ще один Mini-LED телевізор початкового рівня. Якщо Hisense лідирує за яскравістю, то перевагою TCL є зручніша операційна система Google TV.

Хоча TCL QM5K не може похвалитися флагманськими характеристиками, він все ще підтримує HDR, включаючи Dolby Vision та HDR10+. Геймерам також доведеться обмежитись іграми в 4K з максимальною частотою 60 кадрів/с.

Roku Plus

Експерт зазначає, що Roku є його найулюбленішою платформою для розумних телевізорів, навіть порівняно з Google TV. На тлі конкурентів Roku вирізняється простотою, швидким інтерфейсом і великим вибором потокових сервісів.

Саме тому експерт рекомендує 65-дюймовий телевізор серії Roku Plus. Бюджетний Roku Plus отримав LED-дисплей з локальним затемненням, що є близьким до Mini-LED варіантом. Однак основна перевага даної моделі — ідеальне поєднання можливостей ОС Roku з програмним забезпеченням самого телевізора.

