Недорогие, но качественные телевизоры: эксперт посоветовал 3 лучшие бюджетные модели (фото)

Хотя премиальные OLED-телевизоры уже длительное время лидируют по качеству изображения, некоторые бюджетные варианты также предлагают яркую картинку и отличную производительность.

Обозреватель техники Майклом Дежарден отметил, что действительно качественных недорогих телевизоров на рынке единицы. О своих любимых бюджетных моделях эксперт рассказал в статье для Tom's Guide.

Hisense U65QF

Hisense U65QF Фото: Hisense

Дежарден советует обратить внимание на 55-дюймовый Hisense U65QF 2025 года. Этот телевизор использует технологию Mini-LED, обеспечивая самое яркое изображение в своем ценовом сегменте.

Как объясняет эксперт, в основе дисплеев Mini-LED лежат сверхмалые светодиоды, что обычно гарантирует лучшую общую контрастность, чем можно увидеть на обычных светодиодных телевизорах с подсветкой по краям.

Учитывая хорошую яркость, Hisense U65QF будет отличным выбором для хорошо освещенной комнаты. Тесты также показали, что это телевизор очень точный, когда речь идет о передаче цветов в режиме "Кинорежиссер".

Відео дня

TCL QM5K

TCL QM5K Фото: TCL

TCL QM5K — это еще один Mini-LED телевизор начального уровня. Если Hisense лидирует по яркости, то преимуществом TCL является более удобная операционная система Google TV.

Хотя TCL QM5K не может похвастаться флагманскими характеристиками, он все еще поддерживает HDR, включая Dolby Vision и HDR10+. Геймерам также придется ограничиться играми в 4K с максимальной частотой 60 кадров/с.

Roku Plus

Roku Plus Фото: Roku

Эксперт отмечает, что Roku является его самой любимой платформой для умных телевизоров, даже по сравнению с Google TV. На фоне конкурентов Roku отличается простотой, быстрым интерфейсом и большим выбором потоковых сервисов.

Важно

Какой телевизор выбрать в 2026 году: эксперт сравнил лучшие модели OLED и SQD (фото)

Именно поэтому эксперт рекомендует 65-дюймовый телевизор серии Roku Plus. Бюджетный Roku Plus получил LED-дисплей с локальным затемнением, что является близким к Mini-LED варианту. Однако основное преимущество данной модели — идеальное сочетание возможностей ОС Roku с программным обеспечением самого телевизора.

Напомним, телевизор Xiaomi TV A Pro 75 получил передовые визуальные технологии и умные функции при относительно доступной цене.

Фокус также сообщал, что LG 43UA75006LA является одним из самых популярных в Украине телевизоров стоимостью до 15 000 грн.