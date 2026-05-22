Дешевші телевізори LG чудової якості: названо 2 альтернативи флагманам на 2026 рік (фото)

OLED-телевізори LG є одними з найкращих, однак такі флагмани, як LG G6 або W6 Wallpaper коштують дуже дорого. Натомість LG C6 та LG B6 пропонують пристойну якість зображення за значно меншу ціну.

Експерти порталу Tom's Guide провели тестування телевізорів LG C6 та його дешевшої версії LG B6, щоб визначити, який телевізор варто купити у 2026 році.

В чому кращий LG B6

Коли справа доходить до 4K/HDR контенту, LG C6 яскравіший та точніший у передачі кольору, ніж B6. Проте у форматі HD/SDR саме B6 пропонує кращу точність передачі кольорів в HD/SDR одразу після встановлення.

У стандартному режимі експерти виміряли значення Delta-E для LG C6 на рівні 11,7387, що є відносно високою цифрою. У LG B6 цей показник був помітно нижчим – 10,5796.

Однак тим, кому справді важлива точність кольору, експерти рекомендують перевести обидва телевізори у режим Filmmaker. У цьому режимі LG B6 лідирує під час тестів (1.0362 проти 1.617), хоча цю різницю тяжко побачити неозброєним оком.

Ціна LG B6 — 1999 доларів за 65-дюймовий екран.

Які переваги у LG C6

Попри вищезгадані плюси LG B6, модель LG C6 все ще є кращою більшості категорій. Тести показали, що телевізор LG C6 має ширшу кольорову гаму та яскравіший дисплей загалом.

Вища яскравість робить LG C6 більш розумним вибором для тих, хто збирається розмістити телевізор у кімнаті з яскравим денним світлом. Експерти також припускають, що C6 краще масштабуватиме відео з HD до 4K та справлятиметься з кольоровими смугами завдяки своєму потужному процесору.

Ціна LG C6 — 2 699 доларів за 65-дюймовий екран.

