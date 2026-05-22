Hisense випустила лазерні телевізори Xplorer X1 Pro: скільки вони коштують (фото)

Компанія Hisense представила в Китаї серію лазерних телевізорів Xplorer X1 Pro, яка включає 100-дюймову та 120-дюймову моделі.

Серія Hisense Xplorer X1 Pro базується на світловому двигуні Hisense CineCore, який використовує триколірний лазер RGB та цифрову проекційну архітектуру DLP. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina з посиланням на Hisense.

Лазерний телевізор — це фактично ультракороткофокусний проєктор, що проєктує зображення вгору щодо екрана, а не прямо на нього, що дає змогу розмістити пристрій на невеликій відстані від екрана або стіни.

За даними Hisense, проектор Xplorer X1 Pro виводить рідну роздільну здатність 4K та охоплює 110% колірного простору BT.2020 з рейтингом точності передачі кольору Delta E 0,6. Він також включає підтримку IMAX Enhanced та Filmmaker Mode.

Екран Xplorer X1 Pro розроблений таким чином, щоб поглинати навколишнє світло, водночас відбиваючи певні довжини хвиль RGB від проектора. Це дозволяє підтримувати контрастність під час перегляду вдень. Максимальна постійна яскравість становить 600 ніт.

Панель екрана має товщину 3 см та легко складається для транспортування та встановлення. Сам проектор базується на прихованому карданному кріпленні, що дозволяє регулювати кут проекції відповідно до різних тумб.

Xplorer X1 Pro оснащений вбудованою 6.1.2-канальною системою розподіленого об'ємного звучання, налаштованою Harman Kardon. Система включає дев'ять динаміків загальною потужністю 120 Вт, спеціальний бездротовий сабвуфер з частотою до 33 Гц та підтримує декодування Dolby Atmos та DTS:X.

Проектор працює на процесорі MediaTek MT9649, має 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Підключення відбувається через три порти HDMI 2.1, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4. Однак відеовихід обмежений до 4K при 60 Гц.

100 дюймів — 5 145 доларів;

120 дюймів — 7 351 доларів.

