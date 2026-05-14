Найкращі бюджетні проектори 2026 року: топ 5 моделей за результатами тестів (фото)
Сьогодні середньобюджетні проектори можеть запропонувати високу яскравість зображення, автофокус та вбудовані акумулятори, яких вистачає на кілька годин.
Протестувавши низку сучасних проекторів середнього класу, експерти порталу Gizmochina назвали 5 найкращих моделей 2026 року.
Aurzen EAZZE D1 MAX
Aurzen EAZZE D1 MAX може похвалитися яскравістю 1000 ANSI люмен, тоді як більшість портативних проекторів у цьому ціновому діапазоні мають яскравість від 300 до 400 люмен. Ця модель не має вбудованого акумулятора, тож потребує розетки для роботи.
EAZZE D1 MAX має обіцяє роздільну здатність 1080p з підтримкою HDR10, а також функцію згладжування руху MEMC, яка допомагає зменшити розмиття під час швидкозмінних сцен, таких як прямі трансляції спортивних трансляцій або ігри.
Проектор працює на Google TV з вбудованими в інтерфейс застосунками YouTube та Netflix. Також є два динаміки Dolby Audio потужністю 10 Вт, що усуває потребу у зовнішньому саундбарі.
- Ціна Aurzen EAZZE D1 MAX в Україні — від 16 699 грн.
Dangbei Freedo
Особливістю Dangbei Freedo є дизайн з вбудованою стабілізованою стійкою, здатною нахилятися до 135 градусів. Завдяки цьому проектор можна легко спрямувати на похилу стіну або на стелю. Також є автоматичне фокусування та корекція трапецієподібних спотворення.
Dangbei Freedo пропонує зображення з роздільною здатністю 1080p та яскравістю 450 люменів ISO. Він охоплює понад 90% колірної гами DCI-P3.
Проектор оснащений акумулятором ємністю 60 Вт·год, що забезпечує приблизно дві з половиною години відтворення відео. Зарядка відбувається через порт USB-C потужністю 65 Вт. Важить дана модель всього 1,3 кг.
- Ціна Dangbei Freedo в Україні — від 23 505 грн.
Nebula Mars 3 Air
Проектор Soundcore Nebula Mars 3 Air від Anker вирізняється надійністю та простотою у використанні. Він проектує зображення яскравістю 400 ANSI люмен та роздільною здатністю 1080p.
Mars 3 Air отримав технологію адаптації до середовища, яка забезпечує налаштування екрана, автофокусування та уникнення перешкод приблизно за три секунди. Як і попередня модель, Soundcore Nebula працює на Google TV.
Два динаміки Dolby Audio потужністю 8 Вт можуть виконувати функцію стандартної Bluetooth-колонки. Також є вбудований акумулятор, здатний витримати приблизно дві з половиною години роботи.
- Ціна Soundcore Nebula Mars 3 Air в Україні — від 23 000 грн.
Xgimi MoGo 4
Особливістю Xgimi MoGo 4 є компактний розмір та унікальний набір функцій для домашнього декору, як от система магнітних креативних фільтрів. Наприклад, доданий фільтр Sunset буде проектувати тепле, розсіяне світло у кімнаті.
Що стосується яскравості зображення, Xgimi MoGo 4 забезпечує 450 люменів ISO. Також є два динаміки Harman Kardon потужністю 6 Вт та керування жестами, що дозволяє змінювати контент або режим освітлення помахами рук.
Попри невеликі габарити, Xgimi MoGo 4 є найдорожчою моделлю у списку. Працює цей проектор на базі Google TV.
- Ціна Xgimi MoGo 4 в Україні — від 26 600 грн.
Nebula Capsule 3 Laser
Проектор Capsule 3 Laser повністю орієнтований на портативність. Він важить всього 0,9 кг та легко поміщається у сумку.
Особливістю Capsule 3 Laser є лазерне джерело світла. Хоча заявлена яскравість становить всього 300 ANSI люмен, зображення більш чітке та контрастне, ніж у багатьох світлодіодних проекторів з аналогічними характеристиками.
Capsule 3 Laser також має акумулятор ємністю 52 Вт·год, якого вистачає приблизно на дві з половиною години відтворення. Працює проектор на Android TV 11.0.
- Ціна Nebula Capsule 3 Laser в Україні — від 25 000 грн.
