Проектори Hisense на 300 дюймів з яскравістю 6000 люмен не залишають шансів OLED-телевізорам

Hisense представила два лазерні 4K-проектори, здатні відображати картинку рівня телевізорів. Моделі XR10 і PX4-Pro використовують технологію TriChroma і пропонують передову якість зображення.

Новинки покликані вирішити головну проблему домашніх проекторів — недостатню яскравість. Завдяки потужним лазерам і розумним системам налаштування, вони можуть видавати соковиту картинку навіть в освітленій кімнаті, пише TechRadar.

Hisense XR10

Флагманська модель XR10 видає рекордні 6000 ANSI люмен яскравості, що дає змогу дивитися фільми та грати в ігри навіть удень без щільних штор. Проектор здатний створювати зображення діагоналлю до 300 дюймів.

Усередині встановлена система з 16 скляних лінз, що забезпечує ідеальну чіткість. Розумна діафрагма (IRIS) автоматично підлаштовує яскравість і контрастність під освітлення в кімнаті. А завдяки системі з чотирьох камер і датчиків, проектор сам ідеально налаштовує геометрію зображення, навіть якщо стоїть збоку від екрана.

Hisense PX4-Pro

Друга новинка — спадкоємець популярного ультракороткофокусного проектора PX3-Pro. Модель PX4-Pro розрахована на екрани до 200 дюймів і видає яскравість 3500 ANSI люмен.

Цей проектор має сертифікацію IMAX Enhanced, що гарантує кінематографічну якість картинки і звуку. Він також чудово підходить для геймерів завдяки високій контрастності 6000:1 і підтримці 4K-роздільної здатності.

Ціни на новинки поки що не оголошені, але очікується, що вони будуть конкурентними порівняно з преміальними телевізорами великих діагоналей.

