Проекторы Hisense на 300 дюймов с яркостью 6000 люмен не оставляют шансов OLED-телевизорам

Hisense представила два лазерных 4K-проектора, способных отображать картинку уровня телевизоров. Модели XR10 и PX4-Pro используют технологию TriChroma и предлагают передовое качество изображения.

Новинки призваны решить главную проблему домашних проекторов — недостаточную яркость. Благодаря мощным лазерам и умным системам настройки, они могут выдавать сочную картинку даже в освещенной комнате, пишет TechRadar.

Hisense XR10

Флагманская модель XR10 выдает рекордные 6000 ANSI люмен яркости, что позволяет смотреть фильмы и играть в игры даже днем без плотных штор. Проектор способен создавать изображение диагональю до 300 дюймов.

Внутри установлена система из 16 стеклянных линз, обеспечивающая идеальную четкость. Умная диафрагма (IRIS) автоматически подстраивает яркость и контрастность под освещение в комнате. А благодаря системе из четырех камер и датчиков, проектор сам идеально настраивает геометрию изображения, даже если стоит сбоку от экрана.

Hisense PX4-Pro

Вторая новинка — наследник популярного ультракороткофокусного проектора PX3-Pro. Модель PX4-Pro рассчитана на экраны до 200 дюймов и выдает яркость 3500 ANSI люмен.

Этот проектор имеет сертификацию IMAX Enhanced, что гарантирует кинематографическое качество картинки и звука. Он также отлично подходит для геймеров благодаря высокой контрастности 6000:1 и поддержке 4K-разрешения.

Цены на новинки пока не объявлены, но ожидается, что они будут конкурентными по сравнению с премиальными телевизорами больших диагоналей.

