Лучшие бюджетные проекторы 2026 года: топ 5 моделей по результатам тестов (фото)

Сегодня среднебюджетные проекторы могут предложить высокую яркость изображения, автофокус и встроенные аккумуляторы, которых хватает на несколько часов.

Протестировав ряд современных проекторов среднего класса, эксперты портала Gizmochina назвали 5 лучших моделей 2026 года.

Aurzen EAZZE D1 MAX

Aurzen EAZZE D1 MAX Фото: Aurzen

Aurzen EAZZE D1 MAX может похвастаться яркостью 1000 ANSI люмен, тогда как большинство портативных проекторов в этом ценовом диапазоне имеют яркость от 300 до 400 люмен. Эта модель не имеет встроенного аккумулятора, поэтому требует розетки для работы.

EAZZE D1 MAX имеет обещающее разрешение 1080p с поддержкой HDR10, а также функцию сглаживания движения MEMC, которая помогает уменьшить размытие во время быстроменяющихся сцен, таких как прямые трансляции спортивных трансляций или игры.

Відео дня

Проектор работает на Google TV со встроенными в интерфейс приложениями YouTube и Netflix. Также есть два динамика Dolby Audio мощностью 10 Вт, что устраняет потребность во внешнем саундбаре.

Цена Aurzen EAZZE D1 MAX в Украине — от 16 699 грн.

Dangbei Freedo

Dangbei Freedo Фото: Dangbei

Особенностью Dangbei Freedo является дизайн со встроенной стабилизированной стойкой, способной наклоняться до 135 градусов. Благодаря этому проектор можно легко направить на наклонную стену или на потолок. Также есть автоматическая фокусировка и коррекция трапециевидных искажений.

Dangbei Freedo предлагает изображение с разрешением 1080p и яркостью 450 люменов ISO. Он охватывает более 90% цветовой гаммы DCI-P3.

Проектор оснащен аккумулятором емкостью 60 Вт-ч, что обеспечивает примерно два с половиной часа воспроизведения видео. Зарядка происходит через порт USB-C мощностью 65 Вт. Весит данная модель всего 1,3 кг.

Цена Dangbei Freedo в Украине — от 23 505 грн.

Nebula Mars 3 Air

Nebula Mars 3 Air Фото: Anker

Проектор Soundcore Nebula Mars 3 Air от Anker отличается надежностью и простотой в использовании. Он проецирует изображение яркостью 400 ANSI люмен и разрешением 1080p.

Mars 3 Air получил технологию адаптации к среде, которая обеспечивает настройку экрана, автофокусировку и избежание препятствий примерно за три секунды. Как и предыдущая модель, Soundcore Nebula работает на Google TV.

Два динамика Dolby Audio мощностью 8 Вт могут выполнять функцию стандартной Bluetooth-колонки. Также имеется встроенный аккумулятор, способный выдержать примерно два с половиной часа работы.

Цена Soundcore Nebula Mars 3 Air в Украине — от 23 000 грн.

Xgimi MoGo 4

Xgimi MoGo 4 Фото: XGIMI

Особенностью Xgimi MoGo 4 является компактный размер и уникальный набор функций для домашнего декора, таких как система магнитных креативных фильтров. Например, добавленный фильтр Sunset будет проектировать теплый, рассеянный свет в комнате.

Что касается яркости изображения, Xgimi MoGo 4 обеспечивает 450 люменов ISO. Также есть два динамика Harman Kardon мощностью 6 Вт и управление жестами, что позволяет менять контент или режим освещения взмахами рук.

Несмотря на небольшие габариты, Xgimi MoGo 4 является самой дорогой моделью в списке. Работает этот проектор на базе Google TV.

Цена Xgimi MoGo 4 в Украине — от 26 600 грн.

Nebula Capsule 3 Laser

Nebula Capsule 3 Laser Фото: Anker

Проектор Capsule 3 Laser полностью ориентирован на портативность. Он весит всего 0,9 кг и легко помещается в сумку.

Особенностью Capsule 3 Laser является лазерный источник света. Хотя заявленная яркость составляет всего 300 ANSI люмен, изображение более четкое и контрастное, чем у многих светодиодных проекторов с аналогичными характеристиками.

Capsule 3 Laser также имеет аккумулятор емкостью 52 Вт-ч, которого хватает примерно на два с половиной часа воспроизведения. Работает проектор на Android TV 11.0.

Цена Nebula Capsule 3 Laser в Украине — от 25 000 грн.

Напомним, Hisense представила два лазерных 4K-проектора, способные отображать картинку уровня телевизоров.

Фокус также сообщал, что JMGO выпустила лазерный проектор JMGO O3 со сверхкоротким проекционным расстоянием.