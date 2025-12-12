Телевизор не нужен: новый лазерный проектор превратит спальню в кинотеатр (фото)

Китайская компания JMGO выпустила компактный лазерный проектор JMGO O3 со сверхкоротким проекционным расстоянием (UST).

JMGO O3 предназначен для отображения контента на большом экране в небольших помещениях. Кроме того, он отличается относительно низкой ценой, как для лазерного проектора, пишет Android Authority.

Одним из основных преимуществ JMGO O3 является компактность. Несмотря на малые габариты, проектор может воспроизводить 100-дюймовое изображение с расстояния всего 22 см от стены.

"На практике вы получаете изображение кинематографического размера в помещениях, где более громоздкие UST-проекторы могут не поместиться, что делает его пригодным для тесных квартир, спален, общежитий или установок вторичных медиа", — отметили в издании.

JMGO O3 Фото: JMGO

Характеристики проектора JMGO O3:

размеры — 250 × 219 × 107 мм;

вес — около 2,4 кг;

коэффициент проекции — 0,18:1;

коэффициент контрастности — 10 000:1;

яркость — 1400 люмен ISO;

разрешение — 1080p.

Проектор использует трилазерный световой двигатель MALC в сочетании с чипом DLP 1080p. Чтобы упростить настройку, разработчики добавили автофокус, автоматическую коррекцию трапециевидных искажений, автоматическую подстройку экрана, калибровку цвета стены и улучшение уровня черного на основе искусственного интеллекта.

JMGO O3 получил входы HDMI 2.1, акустическую систему мощностью 20 Вт и поддержку подключения Wi-Fi 6. Китайская модель работает под управлением операционной системы Bonfire от JMGO, однако версия для глобального рынка, вероятно, перейдет на более привычную потоковую платформу.

Цена проектора JMGO O3 в Китае сейчас составляет 3749 юаней (примерно 530 долларов). Ожидается, что данная модель будет представлена в США и Европе уже в 2026 году.

"Для арендаторов, владельцев небольших помещений или любого, кто интересуется ультракороткофокусными проекторами, не тратя более 1500 долларов, JMGO O3 может стать одним из самых интересных недорогих вариантов", — подытожили авторы статьи.

