Недорогой проектор Xgimi "дал фору" телевизорам по яркости: что он может (фото)

Компания Xgimi представила в Китае ультратонкий 4K-проектор Z9X. Он весит всего 1,5 кг, имеет толщину 7,8 см, но при этом обладает яркостью в 1300 CVIA люмен и оснащен флагманским "железом".

Новинка уже доступна для предзаказа по цене около $580 и позиционируется как портативное, но мощное решение для дома. Ожидается, что глобальная версия выйдет под названием Elfin Flip, пишет Gizmochina.

Проектор выполнен в коричневом цвете и занимает немного места. Он оснащен шарниром, позволяющий наклонять излучатель на 150 градусов для проецирования изображения на стены или потолок. За обработку изображения отвечает 0,39-дюймовый DMD-чип, который обеспечивает нативное 4K-разрешение с яркостью 1300 CVIA люмен. Объектив с оптическим зумом транслирует четкую 100-дюймовую картинку с расстояния всего 2,17 метра.

Установлен чипсет MT9681, который используется в топовых моделях Xgimi. Он работает в связке с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Проектор поддерживает игровой режим с частотой обновления 240 Гц при разрешении 1080p, а также технологии VRR (переменная частота обновления) и ALLM (автоматический режим низкой задержки), что делает гаджет совместимым с передовыми консолями.

Проектор Xgimi Z9X Фото: XGIMI

В Z9X применяется новый лазерный источник света Qualas 32, который на 18% эффективнее и обеспечивает динамический контраст 20 000:1. Поддерживаются все современные форматы HDR, включая HDR10, HLG и HDR Vivid. Улучшение картинки делегировано фирменным ИИ-алгоритмам. Заявлена профессиональная точность цветопередачи (ΔE < 1) и покрытие четырех цветовых пространств, включая 110-процентный охват BT.2020. Звук воспроизводят два 7-ваттных динамика, настроенные Harman Kardon и совместимые с Dolby Audio и DTS:X.

Проектор трудится под управлением фирменной ОС от Xgimi с голосовым управлением Xiao Ai и интеграцией с экосистемой Mi Home. Он оснащен всеми необходимыми умными функциями: автофокус, автокоррекция трапеции, выравнивание экрана и обход препятствий. Из портов доступны два HDMI (один с eARC), USB 3.0 и 2.0, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

