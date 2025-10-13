Недорогий проектор Xgimi "дав фору" телевізорам за яскравістю: що він може (фото)

Компанія Xgimi представила в Китаї ультратонкий 4K-проектор Z9X. Він важить лише 1,5 кг, має товщину 7,8 см, але водночас має яскравість у 1300 CVIA люмен і оснащений флагманським "залізом".

Новинка вже доступна для попереднього замовлення за ціною близько $580 і позиціонується як портативне, але потужне рішення для дому. Очікується, що глобальна версія вийде під назвою Elfin Flip, пише Gizmochina.

Проектор виконаний у коричневому кольорі та займає небагато місця. Він оснащений шарніром, що дає змогу нахиляти випромінювач на 150 градусів для проектування зображення на стіни або стелю. За обробку зображення відповідає 0,39-дюймовий DMD-чіп, який забезпечує нативну 4K-роздільну здатність із яскравістю 1300 CVIA люмен. Об'єктив з оптичним зумом транслює чітку 100-дюймову картинку з відстані всього 2,17 метра.

Встановлено чипсет MT9681, який використовується в топових моделях Xgimi. Він працює у зв'язці з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Проектор підтримує ігровий режим із частотою оновлення 240 Гц за роздільної здатності 1080p, а також технології VRR (змінна частота оновлення) і ALLM (автоматичний режим низької затримки), що робить гаджет сумісним із передовими консолями.

Проектор Xgimi Z9X Фото: XGIMI

У Z9X застосовується нове лазерне джерело світла Qualas 32, яке на 18% ефективніше і забезпечує динамічний контраст 20 000:1. Підтримуються всі сучасні формати HDR, включно з HDR10, HLG і HDR Vivid. Поліпшення картинки делеговано фірмовим ШІ-алгоритмам. Заявлена професійна точність передачі кольору (ΔE < 1) і покриття чотирьох колірних просторів, включно з 110-відсотковим охопленням BT.2020. Звук відтворюють два 7-ватних динаміки, налаштовані Harman Kardon і сумісні з Dolby Audio і DTS:X.

Проектор працює під управлінням фірмової ОС від Xgimi з голосовим управлінням Xiao Ai та інтеграцією з екосистемою Mi Home. Він оснащений усіма необхідними розумними функціями: автофокус, автокорекція трапеції, вирівнювання екрану і обхід перешкод. З портів доступні два HDMI (один з eARC), USB 3.0 і 2.0, а також Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4.

Раніше Фокус писав, що недорогий проектор BenQ GV32 працює без розетки і дає 120-дюймовий екран на стелі. Портативна модель поєднує в собі компактність, розумні функції та можливість роботи від акумулятора. Його зручно направляти на стелю і брати з собою куди завгодно.