Телевізор не потрібен: новий лазерний проектор перетворить спальню в кінотеатр (фото)

Китайська компанія JMGO випустила компактний лазерний проектор JMGO O3 з надкороткою проекційною відстанню (UST).

JMGO O3 призначений для відображення контенту на великому екрані в невеликих приміщеннях. Окрім того, він вирізняється відносно низькою ціною, як для лазерного проектора, пише Android Authority.

Однією з основних переваг JMGO O3 є компактність. Попри малі габарити, проектор може відтворювати 100-дюймове зображення з відстані лише 22 см від стіни.

"На практиці ви отримуєте зображення кінематографічного розміру в приміщеннях, де громіздкіші UST-проектори можуть не поміститися, що робить його придатним для тісних квартир, спалень, гуртожитків або установок вторинних медіа", — наголосили у виданні.

JMGO O3 Фото: JMGO

Характеристики проектора JMGO O3:

розміри — 250 × 219 × 107 мм;

вага — близько 2,4 кг;

коефіцієнт проекції — 0,18:1;

коефіцієнт контрастності — 10 000:1;

яскравість — 1400 люмен ISO;

роздільна здатність — 1080p.

Проектор використовує трилазерний світловий двигун MALC у поєднанні з чіпом DLP 1080p. Щоб спростити налаштування, розробники додали автофокус, автоматичну корекцію трапецієподібних спотворень, автоматичне підлаштування екрана, калібрування кольору стіни та покращення рівня чорного на основі штучного інтелекту.

JMGO O3 отримав входи HDMI 2.1, акустичну систему потужністю 20 Вт та підтримку підключення Wi-Fi 6. Китайська модель працює під управлінням операційної системи Bonfire від JMGO, однак версія для глобального ринку, ймовірно, перейде на більш звичну потокову платформу.

Ціна проектора JMGO O3 в Китаї наразі становить 3749 юанів (приблизно 530 доларів). Очікується, що дана модель буде представлена у США та Європі вже у 2026 році.

"Для орендарів, власників невеликих приміщень або будь-кого, хто цікавиться ультракороткофокусними проекторами, не витрачаючи більше 1500 доларів, JMGO O3 може стати одним із найцікавіших недорогих варіантів", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, компанія Xgimi представила компактний 4K-проектор Z9X, який може повалитися високою яскравістю.

Фокус також повідомляв, що компанія BenQ представила портативний проектор GV32, який може працювати без розетки.