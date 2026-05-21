Який Mini LED телевізор обрати: експерт порівняв TCL X11L та Hisense U8QG (фото)

Hisense та TCL починали як бюджетні альтернативи Samsung, LG та Sony, проте сьогодні обидва бренди пропонують телевізори першокласної якості.

Оглядач техніки Тейлор Клемонс порівняв телевізори TCL X11L та Hisense U8QG в ході тестування. Своїми висновками експерт поділився у статті для ZDNET.

Кому варто купити TCL X11L

TCL X11L насамперед підійде тим, хто цінує найсучасніші технології дисплея. Цей телевізор отримав нову SQD-Mini LED панель, яка може конкурувати з найкращими OLED-дисплеями за якістю зображення, контрастністю та точністю передачі кольорів. Завдяки 20 000 зонам затемнення та піковій яскравості 10 000 ніт картинка буде чіткою та контрастною в будь-якому середовищі.

Ще однією перевагою є якість аудіо. TCL співпрацювала безпосередньо з компанією Bang & Olufsen, яка спеціалізується на розробці та виробництві аудіосистем класу Hi-End, тож це гарантує сумісність з телевізором. Окрім того, TCL X11L може працювати з бездротовими колонками TCL Z100 та бездротовим сабвуфером Z100-SW.

Варто враховувати, що TCL X11L доступний лише з розмірами екрана від 75 до 98 дюймів. Це є перевагою для шанувальників великих дисплеїв, проте для невеликого простору, можливо, доведеться підшукати іншу модель TCL.

Чим кращий Hisense U8QG

Hisense U8QG пропонує ширший вибір розмірів — від 55 до 100 дюймів. Всі варіанти забезпечують однаково стабільну якість зображення з піковою яскравістю 5000 ніт, обробкою Dolby Vision IQ HDR та режимом зображення IMAX Enhanced для потокової передачі контенту, а також підтримують AMD FreeSync Premium Pro VRR для плавного руху під час ігор.

Телевізор Hisense також може похвалитися базовою частотою оновлення 165 Гц. При потребі можна ввімкнути підтримку для певних режимів зображення, щоб скористатися діапазоном 48-165 Гц. У поєднанні з підтримкою Dolby Atmos IQ та адаптивної HDR10+ він забезпечує чіткішу картинку з чистими деталями.

Експерт наголосив, що Hisense U8QG сертифікований Pantone — всесвітньо відомою американською компаніє, яка створила стандартизовану систему ідентифікації та підбору кольорів. U8QG також має матовий дисплей, який допомагає зменшити відблиски.

Вибір експерта

За словами Клемонса, торішній Hisense U8QG непоганий, проте TCL X11L перевершує його завдяки чудовій якості зображення, надзвичайно високій яскравості та динамікам Bang & Olufsen. Обравши 98-дюймову модель, можна отримати справжній кінотеатр у себе вдома,

