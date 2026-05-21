Какой Mini LED телевизор выбрать: эксперт сравнил TCL X11L и Hisense U8QG (фото)

Hisense и TCL начинали как бюджетные альтернативы Samsung, LG и Sony, однако сегодня оба бренда предлагают телевизоры первоклассного качества.

Обозреватель техники Тейлор Клемонс сравнил телевизоры TCL X11L и Hisense U8QG в ходе тестирования. Своими выводами эксперт поделился в статье для ZDNET.

Кому стоит купить TCL X11L

TCL X11L Фото: zdnet.com

TCL X11L прежде всего подойдет тем, кто ценит самые современные технологии дисплея. Этот телевизор получил новую SQD-Mini LED панель, которая может конкурировать с лучшими OLED-дисплеями по качеству изображения, контрастности и точности передачи цветов. Благодаря 20 000 зонам затемнения и пиковой яркости 10 000 нит картинка будет четкой и контрастной в любой среде.

Еще одним преимуществом является качество аудио. TCL сотрудничала непосредственно с компанией Bang & Olufsen, которая специализируется на разработке и производстве аудиосистем класса Hi-End, поэтому это гарантирует совместимость с телевизором. Кроме того, TCL X11L может работать с беспроводными колонками TCL Z100 и беспроводным сабвуфером Z100-SW.

Стоит учитывать, что TCL X11L доступен только с размерами экрана от 75 до 98 дюймов. Это является преимуществом для поклонников больших дисплеев, однако для небольшого пространства, возможно, придется подыскать другую модель TCL.

Чем лучше Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Tom's Guide

Hisense U8QG предлагает более широкий выбор размеров — от 55 до 100 дюймов. Все варианты обеспечивают одинаково стабильное качество изображения с пиковой яркостью 5000 нит, обработкой Dolby Vision IQ HDR и режимом изображения IMAX Enhanced для потоковой передачи контента, а также поддерживают AMD FreeSync Premium Pro VRR для плавного движения во время игр.

Телевизор Hisense также может похвастаться базовой частотой обновления 165 Гц. При необходимости можно включить поддержку для определенных режимов изображения, чтобы воспользоваться диапазоном 48-165 Гц. В сочетании с поддержкой Dolby Atmos IQ и адаптивной HDR10+ он обеспечивает более четкую картинку с чистыми деталями.

Эксперт отметил, что Hisense U8QG сертифицирован Pantone — всемирно известной американской компанией, которая создала стандартизированную систему идентификации и подбора цветов. U8QG также имеет матовый дисплей, который помогает уменьшить блики.

Выбор эксперта

По словам Клемонса, прошлогодний Hisense U8QG неплох, однако TCL X11L превосходит его благодаря превосходному качеству изображения, чрезвычайно высокой яркости и динамикам Bang & Olufsen. Выбрав 98-дюймовую модель, можно получить настоящий кинотеатр у себя дома,

