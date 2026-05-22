Hisense выпустила лазерные телевизоры Xplorer X1 Pro: сколько они стоят (фото)

Компания Hisense представила в Китае серию лазерных телевизоров Xplorer X1 Pro, которая включает 100-дюймовую и 120-дюймовую модели.

Серия Hisense Xplorer X1 Pro базируется на световом движке Hisense CineCore, который использует трехцветный лазер RGB и цифровую проекционную архитектуру DLP. Детали о новинке раскрыл портал Gizmochina со ссылкой на Hisense.

Лазерный телевизор — это фактически ультракороткофокусный проектор, проецирующий изображение вверх относительно экрана, а не прямо на него, что позволяет разместить устройство на небольшом расстоянии от экрана или стены.

По данным Hisense, проектор Xplorer X1 Pro выводит родное разрешение 4K и охватывает 110% цветового пространства BT.2020 с рейтингом точности цветопередачи Delta E 0,6. Он также включает поддержку IMAX Enhanced и Filmmaker Mode.

Экран Xplorer X1 Pro разработан таким образом, чтобы поглощать окружающий свет, в то же время отражая определенные длины волн RGB от проектора. Это позволяет поддерживать контрастность при просмотре днем. Максимальная постоянная яркость составляет 600 нит.

Панель экрана имеет толщину 3 см и легко складывается для транспортировки и установки. Сам проектор базируется на скрытом карданном креплении, что позволяет регулировать угол проекции в соответствии с различными тумбами.

Xplorer X1 Pro оснащен встроенной 6.1.2-канальной системой распределенного объемного звучания, настроенной Harman Kardon. Система включает девять динамиков общей мощностью 120 Вт, специальный беспроводной сабвуфер с частотой до 33 Гц и поддерживает декодирование Dolby Atmos и DTS:X.

Проектор работает на процессоре MediaTek MT9649, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Подключение происходит через три порта HDMI 2.1, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Однако видеовыход ограничен до 4K при 60 Гц.

100 дюймов — 5 145 долларов;

120 дюймов — 7 351 долларов.

