Забудьте про OLED: експерт назвав переваги дешевших телевізорів Mini-LED (фото)

Технологія Mini-LED може бути кращим вибором, ніж OLED, особливо коли йдеться про співвідношення ціни та якості телевізора.

Про ключові переваги телевізорів, оснащених дисплеями Mini-LED, розповів експерт порталу TechRadar Джеймс Девідсон.

Яскравість

Телевізор Mini-LED

Хоча OLED-телевізори стають все яскравішими, Mini-LED завжди матимуть перевагу в плані яскравості, особливу коли йдеться про весь екран. Якщо флагман LG G6 OLED досягає яскравості 387 ніт у режимі HDR на весь екран, то Hisense U75Q Mini-LED пропонує майже втричі більша яскравість — 887 ніт.

У стандартному режимі LG G6 показав пікову яскравість HDR 2524 ніт. Це хороший результат, однак його перевершують навіть Mini-LED дисплеї середнього класу. Так, торішній Hisense U75QG досяг 3372 ніт у тому ж стандартному режимі.

Пікова яскравість суттєво впливає на яскраві ділянки на екрані, такі як сонце на горизонті, надаючи їм більшої виразності. Своєю чергою яскравість повноекранного режиму важлива, коли справа доходить до яскраво освітлених кімнат.

Відблиски

Hisense U75Q

У кімнатах з яскравим освітленням багато телевізорів стикаються з відблисками, що псують враження від перегляду. Деякі OLED-телевізорів, такі як Samsung S95F з матовим дисплеєм, мають ефективне антиблікове покриття, однак більшість OLED-екранів все ще мають труднощі.

Своєю чергою навіть недорогі Mini-LED телевізори досить добре справляються з відблисками. Це зумовлено високою яскравістю, оскільки видимість відблисків залежить від того, чи світло, що проходить крізь екран, яскравіше за те, що відбивається.

Ціна

LG C5

Попри низку переваг OLED-телевізорів, вони зазвичай коштують досить дорого. Навіть моделі середнього класу, як от торішній 65-дюймовий LG C5, коштує від 1399 доларів (близько 61 953 грн). Для порівняння, 65-дюймовий Hisense U75Q можна купити приблизно на 50% дешевше.

Різниця у ціні стає більш відчутною зі збільшенням розміру екрана. Те саме стосується бюджетних і преміальних моделей. Тож тим, хто шукає телевізор вищого класу з великим екраном, однак не хоче переплачувати за технологію OLED, експерт радить звернути увагу на моделі Mini-LED.

