3 найкращі OLED-телевізори для ігор: які моделі порадували під час тестування (фото)

Найкращі ігрові телевізори, як правило, пропонують порти HDMI 2.1 для покращеної пропускної здатності та зменшення затримки введення, а також вищу частоту оновлення та спеціалізовані функції для геймерів.

В ході тестування телевізори Samsung S90F OLED, Hisense U65QF та Hisense U75QG продемонстрували найкращі ігрові можливості у своїх цінових сегментах, зазначає експерт порталу Tom's Guide Джеймс Фрю.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED має безліч опцій оптимізації для ігор, чотири порти HDMI 2.1 та частоту оновлення 120 Гц. Окрім того, він надзвичайно добре справляється з контрастністю, забезпечуючи барвисте та яскраве зображення.

Під час тестів Samsung S90F OLED легко відтворював глибокі, темні чорні кольори практично в усіх типах медіа, включаючи ігри, фільми та телешоу. Контрастність телевізора допомагає йому збалансувати ігри, де половина простору знаходиться в тіні, а інша яскраво освітлена сонцем.

Фрю випробував телевізор на Nintendo Switch 2 та PS5 Pro, граючи в такі ігри, як Armored Core 6 та Elden Ring Nightrein. За його словами, зображення було плавним, оскільки телевізор відповідає вихідній частоті 120 Гц обох консолей.

Samsung S90F OLED також підтримує платформу Gaming Hub, яка частково є частково хмарним ігровим сервісом та застосунком для оптимізації ігор.

Характеристики Samsung S90F OLED:

розміри — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйми;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 120 Гц (рідна частота оновлення до 144 Гц);

ПЗ для телевізора — Tizen OS 9, з можливістю оновлення до Tizen OS 10;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

Hisense U65QF

Бюджетний телевізор Hisense U65QF має вищу частоту оновлення, ніж Samsung S90F (144 Гц проти 120 Гц). Що стосується портів, є два HDMI 2.1. та два HDMI 2.0.

За словами Фрю, Hisense U65QF добре справляється з такими іграми, як Indiana Jones and the Great Circle. Хоча телевізор не має спеціального ігрового режиму, але є автоматичний режим низької затримки (ALLM), який вимикає інші ресурсоємні функції для зменшення затримки.

Під час лабораторних тестів Hisense U65QF продемонстрував затримку введення 13,1 мс. Це непоганий показник, однак він поступається Samsung S90F з його затримкою 9,1 мс. Різниця може бути помітною в онлайн-іграх для кількох гравців. Основним недоліком U65QF, на думку експерта, є програмне забезпечення Fire TV, яке є досить повільним та містить багато реклами.

Характеристики Hisense U65QF:

Розміри — 55, 65, 75, 85, 100 дюймів;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 144 Гц;

ПЗ — Fire TV;

порти HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0.

Hisense U75QG

Hisense U75QG — це ігровий телевізор середнього класу з чудовою яскравістю та плавним дисплеєм. Він має чотири порти HDMI 2.1 та частоту оновлення 165 Гц. Тести показали затримку 9,8 мс, що близько до Samsung S90F.

Експерт наголосив, що Hisense U75QG втричі яскравіший, ніж Hisense U65QF та Samsung S90F у HDR. З огляду на це, він є ідеальним варіантом для яскраво освітлених кімнат. Однак автор не радить розміщувати його під прямими сонячними променями.

Загалом Hisense U75QG є одним з найуніверсальніших ігрових телевізорів, які можна купити у 2026 році.

Характеристики Hisense U75QG:

розміри — 55, 65, 75, 85, 100, 116 дюймів;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 165 Гц;

ПЗ — Google TV;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

