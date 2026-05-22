3 лучших OLED-телевизора для игр: какие модели порадовали во время тестирования (фото)

Лучшие игровые телевизоры обычно предлагают порты HDMI 2.1 для улучшенной пропускной способности и уменьшения задержки ввода, а также более высокую частоту обновления и специализированные функции для геймеров.

В ходе тестирования телевизоры Samsung S90F OLED, Hisense U65QF и Hisense U75QG продемонстрировали лучшие игровые возможности в своих ценовых сегментах, отмечает эксперт портала Tom's Guide Джеймс Фрю.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED имеет множество опций оптимизации для игр, четыре порта HDMI 2.1 и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, он очень хорошо справляется с контрастностью, обеспечивая красочное и яркое изображение.

Во время тестов Samsung S90F OLED легко воспроизводил глубокие, темные черные цвета практически во всех типах медиа, включая игры, фильмы и телешоу. Контрастность телевизора помогает ему сбалансировать игры, где половина пространства находится в тени, а другая ярко освещена солнцем.

Фрю испытал телевизор на Nintendo Switch 2 и PS5 Pro, играя в такие игры, как Armored Core 6 и Elden Ring Nightrein. По его словам, изображение было плавным, поскольку телевизор соответствует выходной частоте 120 Гц обеих консолей.

Samsung S90F OLED также поддерживает платформу Gaming Hub, которая частично является частично облачным игровым сервисом и приложением для оптимизации игр.

Характеристики Samsung S90F OLED:

размеры — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 120 Гц (родная частота обновления до 144 Гц);

ПО для телевизора — Tizen OS 9, с возможностью обновления до Tizen OS 10;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

Hisense U65QF

Бюджетный телевизор Hisense U65QF имеет более высокую частоту обновления, чем Samsung S90F (144 Гц против 120 Гц). Что касается портов, есть два HDMI 2.1. и два HDMI 2.0.

По словам Фрю, Hisense U65QF хорошо справляется с такими играми, как Indiana Jones and the Great Circle. Хотя телевизор не имеет специального игрового режима, но есть автоматический режим низкой задержки (ALLM), который выключает другие ресурсоемкие функции для уменьшения задержки.

Во время лабораторных тестов Hisense U65QF продемонстрировал задержку ввода 13,1 мс. Это неплохой показатель, однако он уступает Samsung S90F с его задержкой 9,1 мс. Разница может быть заметной в онлайн-играх для нескольких игроков. Основным недостатком U65QF, по мнению эксперта, является программное обеспечение Fire TV, которое является достаточно медленным и содержит много рекламы.

Характеристики Hisense U65QF:

Размеры — 55, 65, 75, 85, 100 дюймов;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 144 Гц;

ПО — Fire TV;

порты HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0.

Hisense U75QG

Hisense U75QG — это игровой телевизор среднего класса с отличной яркостью и плавным дисплеем. Он имеет четыре порта HDMI 2.1 и частоту обновления 165 Гц. Тесты показали задержку 9,8 мс, что близко к Samsung S90F.

Эксперт отметил, что Hisense U75QG в три раза ярче, чем Hisense U65QF и Samsung S90F в HDR. Учитывая это, он является идеальным вариантом для ярко освещенных комнат. Однако автор не советует размещать его под прямыми солнечными лучами.

В целом Hisense U75QG является одним из самых универсальных игровых телевизоров, которые можно купить в 2026 году.

Характеристики Hisense U75QG:

размеры — 55, 65, 75, 85, 100, 116 дюймов;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 165 Гц;

ПО — Google TV;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

