Лучшие смартфоны с мощным процессором за приемлемую цену в 2026 году: топ-5 моделей (фото)

Телефоны с процессором Snapdragon 8 Gen 5 предлагают производительность флагманского уровня и современные возможности по более доступной цене.

Хотя самые топовые процессоры, такие как Snapdragon 8 Elite Gen 5, привлекают всеобщее внимание, не всем нужен такой мощный процессор, чтобы получить отличный смартфон. Эксперты портала Gizmochina выбрали 5 лучших смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 5 в 2026 году.

Vivo X300 FE

Vivo X300 FE

Смартфон Vivo X300 FE предлагает отличное соотношение цены и качества. Он имеет высококачественную тройную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного основного широкоугольного объектива, 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 3-кратным зумом и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. На передней панели расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Vivo X300 FE оснащен 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-экранном с частотой обновления 120 Гц. Емкость батареи составляет 6500 мАч, есть проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка мощностью 40 Вт.

Vivo X300 FE: характеристики

Экран: 6,31-дюйма, LTPO AMOLED, 1216 x 2640 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, пиковая яркость 5000 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основная камера: 50 Мп + 50 Мп+ 8 Мп

Фронтальная камера: 50 МПп

Батарея: 6500 мАч

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0.

OnePlus 15R

OnePlus 15R

Смартфон OnePlus 15R оснащен ярким 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Смартфон имеет двойную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного широкоугольного объектива и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. На передней панели расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

При этом телефон имеет более мощную батарею емкостью 7400 мАч. Есть проводная зарядка мощностью 80 Вт.

OnePlus 15R: характеристики

Экран: 6,83-дюйма, AMOLED, 1272 x 2800 пикселей, частота обновления 165 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, пиковая яркость 3600 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основная камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Батарея: 7400 мАч

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0.

iQOO 15R

iQOO 15R

Хотя разница может быть небольшой, но все же своей высокой производительностью выделяется iQOO 15R среди смартфонов в этом списке. Телефон имеет 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц. Смартфон имеет те же камеры, что и OnePlus 15R на передней и задней панели. Но емкость аккумулятора у iQOO 15R больше — 7600 мАч. Есть проводная зарядка мощностью 100 Вт.

iQOO 15R: характеристики

Экран: 6,59-дюймов, AMOLED, 1260 x 2750 пикселей, частота обновления 144 Гц, HDR10+, пиковая яркость 5000 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основная камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Батарея: 7600 мАч

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

Motorola Signature

Motorola Signature

Смартфон Motorola Signature имеет высококачественный 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц.

Устройство оснащено тройной основной камерой, состоящей из 50-мегапиксельногог широкоугольного объектива, 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. На передней панели расположена 50-мегапиксельная камера.

Телефон оснащен батареей емкостью 5200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Motorola Signature: характеристики

Экран: 6,8-дюймов, LTPO AMOLED, 1264 x 2780 пикселей, частота обновления 165 Гц, HDR10+, Dolby Vision, пиковая яркость 6200 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основная камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

Батарея: 5200 мАч

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.1 Gen 2

Realme Neo 8

Realme Neo 8

Ожидается, что китайский смартфон Realme Neo 8, вышедший в этом году, будет представлен во всем мире под названием Realme GT 8. Телефон имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экрано с частотой обновления 165 Гц.

На задней панели расположена тройная камера, включающая 50-мегапиксельный широкоугольный основной сенсор, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным зумом и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. На передней панели — 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон имеет батарею емкостью 8000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Realme Neo 8: характеристики

Экран: 6,78-дюймов, AMOLED, 1272 x 2772 пикселей, частота обновления 165 Гц, пиковая яркость 6500 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОС: Android 16

Основная камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Батарея: 8000 мАч

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

