Более дешевые смартфоны Samsung получат флагманские функции камеры: список моделей

Инструмент Camera Assistant, который долгое время был эксклюзивным для флагманов Galaxy S, теперь доступен на некоторых смартфонах Samsung среднего и бюджетного класса.

Camera Assistant предоставляет дополнительные опции для точной настройки работы стандартного приложения камеры, отмечает PhoneArena.

Ранее инструмент Camera Assistant был доступен только на телефонах линейки S. Теперь Samsung распространила его на 19 дополнительных устройств, включая смартфоны и планшеты.

Устройства, которые получили Camera Assistant:

Galaxy А34;

Galaxy М34;

Galaxy А35;

Galaxy М35;

Galaxy А36;

Galaxy M36;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S10;

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+.

Чтобы получить доступ к Camera Assistant, нужно запустить приложение камеры и открыть меню настроек камеры. Внизу страницы появится функция Camera Assistant. Если она недоступна, необходимо перейти в Good Lock или Galaxy Store, чтобы загрузить соответствующее приложение.

На что способен Camera Assistant

Среди опций, которые предлагает Camera Assistant, стоит отметить приоритет фокусировки над скоростью, мониторинг звука, а также отключение автоматического переключения объективов.

Приоритет фокусировки на объекте над скоростью затвора может помочь в получении более детальных снимков. Мониторинг звука отображает уровни звука на экране во время записи видео, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени. В свою очередь отключение автоматического переключателя объективов дает возможность контролировать, какой объектив использовать для своих фото.

