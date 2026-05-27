Недорогой смартфон с двумя экранами: эксперт посоветовал модель для качественных селфи (фото)

Смартфоны с несколькими дисплеями, как правило, стоят достаточно дорого, однако NUU B40 5G предлагает эту опцию за значительно меньшие деньги.

Смартфон NUU B40 5G имеет дополнительный дисплей на задней панели, который позволяет использовать основную камеру для селфи. Впечатлениями от тестирования устройства поделился эксперт портала Tom's Guide Джон Веласко.

NUU B40 5G Фото: tomsguide.com

Вторичный экран под названием Vista Display представляет собой 1,6-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 420 x 228 пикселей. Несмотря на небольшой размер, его вполне достаточно для комфортного использования.

Как отмечает эксперт, NUU B40 5G позволяет не только видеть себя, но и скомпоновать кадр именно так, как нужно. Чтобы сделать фото или начать запись видео, не нужно касаться главного дисплея. Однако основным преимуществом дополнительного экрана является гораздо лучшие селфи, чем способна сделать фронтальная камера.

Фото на фронтальную камеру NUU B40 5G Фото: tomsguide.com Фото на основную камеру NUU B40 5G Фото: tomsguide.com

NUU B40 5G также имеет неплохие характеристики, позволяющие ему конкурировать с лучшими бюджетными смартфонами на рынке. Единственным недостатком, по мнению Веласко, является длительность поддержки программного обеспечения.

Дисплей Фото: tomsguide.com

Характеристики NUU B40 5G:

дисплей — 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ (1080 x 2400) 120 Гц;

процессор — Media Dimensity 7025;

оперативная память — 8 ГБ;

память — 256 ГБ

камеры — 64 МП основная (f/1.89), 2 МП макро;

фронтальная камера — 16 МП;

аккумулятор — 5000 мАч;

скорость зарядки — 35 Вт;

размеры — 162,4 x 73,9 x 8,4 мм;

цена — 249 долларов (около 11 030 грн).

