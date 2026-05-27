Один из самых дешевых смартфонов Samsung: новый Galaxy A27 полностью рассекречен (фото)
Компания Samsung готовится выпустить недорогой смартфон Galaxy A27. Ключевые детали относительно устройства уже появились в сети.
Полные характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A27 обнародовал портал MyMobiles со ссылкой на официальные прессматериалы.
Судя по новым рендерам, Galaxy A27 выйдет в розовом, синем и черном цветах. Источник утверждает, что размеры смартфона составят 162,4 × 78,2 × 7,8 мм. Весит устройство 200 г.
Сообщается, что Galaxy A27 будет работать на Snapdragon 6 Gen 3 SoC в сочетании с 6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Телефон выйдет под управлением Android 16 One UI 8.5, однако срок поддержки ПО пока не разглашается.
Аккумулятор Galaxy A27 имеет емкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.
Что касается камер, смартфон получил тройной основной модуль, включающий 50-мегапиксельный основной объектив с оптической стабилизацией изображения, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. Спереди есть 13-мегапиксельная фронтальная камера.
Galaxy A26 против Galaxy A27
Galaxy A27 получил пять ключевых обновлений по сравнению со своим предшественником Galaxy A26. Новый смартфон получил более мощный чипсет, что, вероятно, улучшит эффективность и скорость реагирования приложений. Корпус Galaxy A27 также несколько толще и шире, тогда как высота и вес остаются неизменными.Важно
Стоит учитывать, что разрешение сверхширокоугольной и фронтальной камер Galaxy A27 уменьшилось. Возможности расширения microSD также стали ограниченными — если A26 поддерживал microSDXC до 1 ТБ, то A27 вообще не поддерживает расширяемую память.
Galaxy A26 в свое время поставлялся с Android 15 и One UI 7. В свою очередь Galaxy A27 перешел на Android 16 и One UI 8.5, что ставит его на шаг впереди среди устройств среднего класса.
Напомним, Galaxy A27 наконец отошел от каплевидного выреза фронтальной камеры, присущего Galaxy A26, в пользу более современного отверстия на экране.
Фокус также сообщал Galaxy A27 уже появился в базе данных Geekbench, где набрал 777 баллов в одноядерном тесте и 1802 балла — в многоядерном.