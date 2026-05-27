Один з найдешевших смартфонів Samsung: новий Galaxy A27 повністю розсекречений (фото)

Компанія Samsung готується випустити недорогий смартфон Galaxy A27. Ключові деталі щодо пристрою вже з’явилися в мережі.

Повні характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A27 оприлюднив портал MyMobiles з посиланням на офіційні пресматеріали.

Судячи з нових рендерів, Galaxy A27 вийде у рожевому, синьому та чорному кольорах. Джерело стверджує, що розміри смартфона становитимуть 162,4 × 78,2 × 7,8 мм. Важить пристрій 200 г.

Синій Galaxy A27 Чорний Galaxy A27 Рожевий Galaxy A27

Повідомляється, що Galaxy A27 працюватиме на Snapdragon 6 Gen 3 SoC у поєднанні з 6 ГБ/8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ/256 ГБ вбудованої пам'яті. Телефон вийде під управлінням Android 16 One UI 8.5, проте термін підтримки ПЗ поки не розголошується.

Акумулятор Galaxy A27 має ємність 5000 мАг та підтримує зарядку потужністю 25 Вт.

Відео дня

Що стосується камер, смартфон отримав потрійний основний модуль, що включає 50-мегапіксельний основний об’єктив з оптичною стабілізацією зображення, 5-мегапіксельну надширококутну камеру та 2-мегапіксельну камеру для макрозйомки. Спереду є 13-мегапіксельна фронтальна камера.

Galaxy A26 проти Galaxy A27

Galaxy A26 Фото: sammobile.com

Galaxy A27 отримав п'ять ключових оновлень порівняно зі своїм попередником Galaxy A26. Новий смартфон отримав потужніший чипсет, що, ймовірно, покращить ефективність та швидкість реагування застосунків. Корпус Galaxy A27 також дещо товщий та ширший, тоді як висота та вага залишаються незмінними.

Важливо

Найкращі смартфони з потужним процесором: топ 5 моделей на 2026 рік (фото)

Варто враховувати, що роздільна здатність надширококутної та фронтальної камер Galaxy A27 зменшилась. Можливості розширення microSD також стали обмеженими — якщо A26 підтримував microSDXC до 1 ТБ, то A27 взагалі не підтримує розширювану пам'ять.

Galaxy A26 свого часу постачався з Android 15 та One UI 7. Своєю чергою Galaxy A27 перейшов на Android 16 та One UI 8.5, що ставить його на крок попереду серед пристроїв середнього класу.

Нагадаємо, Galaxy A27 нарешті відійшов від краплеподібного вирізу фронтальної камери, притаманного Galaxy A26, на користь більш сучасного отвору на екрані.

Фокус також повідомляв Galaxy A27 вже з'явився у базі даних Geekbench, де набрав 777 балів в одноядерному тесті та 1802 бали — у багатоядерному.