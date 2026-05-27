Найкращі смартфони з потужним процесором: топ 5 моделей на 2026 рік (фото)

Хоча Snapdragon 8 Elite вийшов ще у 2025 році, він досі є одним з найкращих процесорів для смартфонів, забезпечуючи чудову продуктивність, ефективну роботу акумулятора та стабільні ігри без затримок.

Для тих, хто планує купити смартфон з хорошою продуктивністю у 2026 році, експерти порталу Gizmochina порадили 5 найкращих варіантів на базі чипсета Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Торішній флагман Samsung Galaxy S25 Ultra все ще є одним з найкращих смартфонів для більшості людей. Він оснащений преміальним обладнанням та пропонує тривалу підтримку програмного забезпечення.

Galaxy S25 Ultra отримав 6,9-дюймовий яскравий LTPO AMOLED-екран, захищений Gorilla Glass Armor 2, та титанову рамку по краях. Експерти також відзначили чудову систему камер, що включає 200-мегапіксельний основний сенсор, 10-мегапіксельний телеоб'єктив, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та фронтальну камеру на 12 МП.

Samsung оснастила Galaxy S25 Ultra акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт і бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Телефон вийшов з Android 15 та отримуватиме оновлення ОС впродовж семи років.

Технічні характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra:

дисплей — 6,9-дюймовий динамічний LTPO AMOLED 2X, 1440 x 3120 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, 2600 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

програмне забезпечення — Android 15, 7 років основних оновлень;

задня камера — 200 МП (ширококутна) + 10 МП (телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 50 МП (перископний телеоб'єктив, 5-кратний оптичний зум) + 50 МП (120˚ надширококутна);

фронтальна камера — 12 МП;

акумулятор — 5000 мАг;

зарядка — 45 Вт (дротова), 15 Вт (бездротова), 4,5 Вт (зворотне бездротове з’єднання);

підключення — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2, супутникове з’єднання.

Xiaomi 15 Ultra

Смартфон Xiaomi 15 Ultra пропонує 6,73-дюймову LTPO AMOLED-панель з підтримкою частоти оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid та пікової яскравості 3200 ніт. Він має клас захисту IP68 та оснащений скловолокном аерокосмічного класу, алюмінієвою рамкою та захисним склом Xiaomi Shield Glass 2.0.

Камера Xiaomi 15 Ultra включає 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом, 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 4,3-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Спереду є 32-мегапіксельна камера для селфі.

Xiaomi 15 Ultra продається з Android 15 та отримає до 4 основних оновлень ОС. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5410 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт, бездротову зарядку потужністю 80 Вт і зворотну бездротову зарядку потужністю 10 Вт.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra:

дисплей — 6,73-дюймовий LTPO AMOLED, 1440 x 3200 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3200 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

програмне забезпечення — Android 15, 4 основні оновлення;

задня камера — 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 200 МП (перископний телеоб'єктив, 4,3-кратний оптичний зум) + 50 МП (115˚ надширококутна);

фронтальна камера — 32 МП;

акумулятор — 5410 мАг;

заряджання — 90 Вт (дротове), 80 Вт (бездротове), 10 Вт (зворотне бездротове);

підключення — Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2.

OnePlus 13

OnePlus 13 оснащений високоякісним 6,82-дюймовим LTPO AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Він захищений керамічним склом Ceramic Guard та має клас захисту IP68/IP69, що забезпечує максимальний захист від пилу та струменів води.

Однією з переваг OnePlus 13 є великий акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт, бездротової зарядки потужністю 50 Вт, а також зворотної бездротової та зворотної дротової зарядки.

OnePlus 13 він працює під управлінням ОС Android 15 та отримає чотири основні оновлення Android. Телефон має потрійну камеру, що складається з основного об’єктива на 50 МП, перископічного телеоб'єктива на 50 МП (3-кратний оптичний зум) та надширококутної камери на 50 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП.

Характеристики OnePlus 13:

дисплей — 6,82-дюймовий LTPO 4.1 AMOLED, 1440 x 3168 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

програмне забезпечення — Android 15, 4 основні оновлення;

задня камера — 50 МП (ширококутна) + 50 МП (перископний телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 50 МП (120˚ надширококутна);

фронтальна камера — 32 МП;

акумулятор — 6000 мАг;

заряджання — 100 Вт (дротове), 50 Вт (бездротове), 10 Вт (зворотне бездротове), 5 Вт (зворотне дротове);

підключення — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7 — це найтонший складаний смартфон Samsung у своєму класі, оснащений 8-дюймовим LTPO AMOLED-екраном та 6,5-дюймовим зовнішнім дисплеєм. Пристрій постачається з Android 16 обіцяє до семи основних оновлень ОС.

Смартфон отримав потрійну задню камеру, що включає основний об’єктив на 200 МП, телеоб'єктив на 10 МП (3-кратний оптичний зум) та надширококутну камеру на 12 МП. На зовнішньому дисплеї та внутрішньому дисплеї є 10-мегапіксельні фронтальні камери.

Ємність акумулятора Galaxy Z Fold 7 становить 4400 мАг. Телефон підтримує дротове заряджання потужністю 25 Вт та бездротове потужністю 15 Вт.

Технічні характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7:

дисплеї — основний (8,0-дюймовий динамічний LTPO AMOLED 2X, 1968 x 2184 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, 2600 ніт), зовнішній (6,5-дюймовий динамічний LTPO AMOLED 2X, 1080 x 2520 пікселів, 120 Гц);

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

програмне забезпечення — Android 16, 7 основних оновлень;

камера — 200 МП (ширококутна) + 10 МП (телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 12 МП (надширококутна 120˚);

фронтальна камера — 10 МП на основному екрані, 10 МП на зовнішньому екрані;

акумулятор — 4400 мАг;

зарядка — 25 Вт (дротова), 15 Вт (бездротова), 4,5 Вт (зворотне бездротове з’єднання);

підключення — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2.

RedMagic 10S Pro+

RedMagic 10S Pro+ отримав 6,85-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 2000 ніт. Він також пропонує провідну в галузі ігрову продуктивність з вбудованим вентилятором та розширеними ігровими покращеннями.

За словами експертів, RedMagic 10S Pro+ оптимізований для максимальної продуктивності, тому від нього можна очікувати кращої продуктивності, ніж в інших моделей у списку. Проте варто враховувати, що 10S Pro+ дещо поступається конкурентам за можливостями камер.

RedMagic 10S Pro+ оснащений акумулятором ємністю 7500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт.

Технічні характеристики RedMagic 10S Pro+:

дисплей — 6,85-дюймовий AMOLED, 1216 x 2688 пікселів, частота оновлення 144 Гц, 2000 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

програмне забезпечення — Android 15;

задня камера — 50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна);

фронтальна камера — 16 МП;

акумулятор — 7500 мАг;

зарядка — 120 Вт (дротова);

підключення — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2.

