Лучшие смартфоны с мощным процессором: топ 5 моделей на 2026 год (фото)

Хотя Snapdragon 8 Elite вышел еще в 2025 году, он до сих пор является одним из лучших процессоров для смартфонов, обеспечивая превосходную производительность, эффективную работу аккумулятора и стабильные игры без задержек.

Для тех, кто планирует купить смартфон с хорошей производительностью в 2026 году, эксперты портала Gizmochina посоветовали 5 лучших вариантов на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Прошлогодний флагман Samsung Galaxy S25 Ultra все еще является одним из лучших смартфонов для большинства людей. Он оснащен премиальным оборудованием и предлагает длительную поддержку программного обеспечения.

Galaxy S25 Ultra получил 6,9-дюймовый яркий LTPO AMOLED-экран, защищенный Gorilla Glass Armor 2, и титановую рамку по краям. Эксперты также отметили замечательную систему камер, включающую 200-мегапиксельный основной сенсор, 10-мегапиксельный телеобъектив, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и фронтальную камеру на 12 МП.

Samsung оснастила Galaxy S25 Ultra аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Телефон вышел с Android 15 и будет получать обновления ОС в течение семи лет.

Технические характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra:

дисплей — 6,9-дюймовый динамический LTPO AMOLED 2X, 1440 x 3120 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, 2600 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

программное обеспечение — Android 15, 7 лет основных обновлений;

задняя камера — 200 МП (широкоугольная) + 10 МП (телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 50 МП (перископный телеобъектив, 5-кратный оптический зум) + 50 МП (120˚ сверхширокоугольная);

фронтальная камера — 12 МП;

аккумулятор — 5000 мАч;

зарядка — 45 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная), 4,5 Вт (обратное беспроводное соединение);

подключения — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2, спутниковое соединение.

Xiaomi 15 Ultra

Смартфон Xiaomi 15 Ultra предлагает 6,73-дюймовую LTPO AMOLED-панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid и пиковой яркости 3200 нит. Он имеет класс защиты IP68 и оснащен стекловолокном аэрокосмического класса, алюминиевой рамкой и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0.

Камера Xiaomi 15 Ultra включает 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с 4,3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Спереди есть 32-мегапиксельная камера для селфи.

Xiaomi 15 Ultra продается с Android 15 и получит до 4 основных обновлений ОС. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5410 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra:

дисплей — 6,73-дюймовый LTPO AMOLED, 1440 x 3200 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3200 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

программное обеспечение — Android 15, 4 основных обновления;

задняя камера — 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 200 МП (перископный телеобъектив, 4,3-кратный оптический зум) + 50 МП (115˚ сверхширокоугольная);

фронтальная камера — 32 МП;

аккумулятор — 5410 мАч;

зарядка — 90 Вт (проводная), 80 Вт (беспроводная), 10 Вт (обратная беспроводная);

подключения — Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2.

OnePlus 13

OnePlus 13 оснащен высококачественным 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Он защищен керамическим стеклом Ceramic Guard и имеет класс защиты IP68/IP69, что обеспечивает максимальную защиту от пыли и струй воды.

Одним из преимуществ OnePlus 13 является большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, а также обратной беспроводной и обратной проводной зарядки.

OnePlus 13 он работает под управлением ОС Android 15 и получит четыре основных обновления Android. Телефон имеет тройную камеру, состоящую из основного объектива на 50 МП, перископического телеобъектива на 50 МП (3-кратный оптический зум) и сверхширокоугольной камеры на 50 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.

Характеристики OnePlus 13:

дисплей — 6,82-дюймовый LTPO 4.1 AMOLED, 1440 x 3168 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

программное обеспечение — Android 15, 4 основных обновления;

задняя камера — 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (перископный телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 50 МП (120˚ сверхширокоугольная);

фронтальная камера — 32 МП;

аккумулятор — 6000 мАч;

зарядка — 100 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная), 10 Вт (обратная беспроводная), 5 Вт (обратная проводная);

подключение — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7 — это самый тонкий складной смартфон Samsung в своем классе, оснащенный 8-дюймовым LTPO AMOLED-экраном и 6,5-дюймовым внешним дисплеем. Устройство поставляется с Android 16 обещает до семи основных обновлений ОС.

Смартфон получил тройную заднюю камеру, включающую основной объектив на 200 МП, телеобъектив на 10 МП (3-кратный оптический зум) и сверхширокоугольную камеру на 12 МП. На внешнем дисплее и внутреннем дисплее есть 10-мегапиксельные фронтальные камеры.

Емкость аккумулятора Galaxy Z Fold 7 составляет 4400 мАч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт.

Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7:

дисплеи — основной (8,0-дюймовый динамический LTPO AMOLED 2X, 1968 x 2184 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, 2600 нит), внешний (6,5-дюймовый динамический LTPO AMOLED 2X, 1080 x 2520 пикселей, 120 Гц);

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

программное обеспечение — Android 16, 7 основных обновлений;

камера — 200 МП (широкоугольная) + 10 МП (телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 12 МП (сверхширокоугольная 120˚);

фронтальная камера — 10 МП на основном экране, 10 МП на внешнем экране;

аккумулятор — 4400 мАч;

зарядка — 25 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная), 4,5 Вт (обратное беспроводное соединение);

подключения — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2.

RedMagic 10S Pro+

RedMagic 10S Pro+ получил 6,85-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Он также предлагает ведущую в отрасли игровую производительность со встроенным вентилятором и расширенными игровыми улучшениями.

По словам экспертов, RedMagic 10S Pro+ оптимизирован для максимальной производительности, поэтому от него можно ожидать лучшей производительности, чем у других моделей в списке. Однако стоит учитывать, что 10S Pro+ несколько уступает конкурентам по возможностям камер.

RedMagic 10S Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Технические характеристики RedMagic 10S Pro+:

дисплей — 6,85-дюймовый AMOLED, 1216 x 2688 пикселей, частота обновления 144 Гц, 2000 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

программное обеспечение — Android 15;

задняя камера — 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная);

фронтальная камера — 16 МП;

аккумулятор — 7500 мАч;

зарядка — 120 Вт (проводная);

подключения — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2.

