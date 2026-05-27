Недорогий смартфон з двома екранами: експерт порадив модель для якісних селфі (фото)

Смартфони з кількома дисплеями, як правило, коштують досить дорого, проте NUU B40 5G пропонує цю опцію за значно менші кошти.

Смартфон NUU B40 5G має додатковий дисплей на задній панелі, який дозволяє використовувати основну камеру для селфі. Враженнями від тестування пристрою поділився експерт порталу Tom's Guide Джон Веласко.

NUU B40 5G Фото: tomsguide.com

Вторинний екран під назвою Vista Display являє собою 1,6-дюймову AMOLED-панель з роздільною здатністю 420 x 228 пікселів. Попри невеликий розмір, його цілком достатньо для комфортного використання.

Як зазначає експерт, NUU B40 5G дозволяє не лише бачити себе, але й скомпонувати кадр саме так, як потрібно. Щоб зробити фото чи розпочати запис відео, не потрібно торкатись головного дисплея. Проте основною перевагою додаткового екрана є набагато кращі селфі, ніж здатна зробити фронтальна камера.

Фото на фронтальну камеру NUU B40 5G Фото: tomsguide.com Фото на основну камеру NUU B40 5G Фото: tomsguide.com

NUU B40 5G також має непогані характеристики, що дозволяють йому конкурувати з найкращими бюджетними смартфонами на ринку. Єдиним недоліком, на думку Веласко, є тривалість підтримки програмного забезпечення.

Характеристики NUU B40 5G:

дисплей — 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей FHD+ (1080 x 2400) 120 Гц;

процесор — Media Dimensity 7025;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ

камери — 64 МП основна (f/1.89), 2 МП макро;

фронтальна камера — 16 МП;

акумулятор — 5000 мАг;

швидкість заряджання — 35 Вт;

розміри — 162,4 x 73,9 x 8,4 мм;

ціна — 249 доларів (близько 11 030 грн).

