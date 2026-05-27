Дешевші смартфони Samsung отримають флагманські функції камери: список моделей

Інструмент Camera Assistant, який довгий час був ексклюзивним для флагманів Galaxy S, тепер доступний на деяких смартфонах Samsung середнього та бюджетного класу.

Camera Assistant надає додаткові опції для точного налаштування роботи стандартного застосунка камери, зазначає PhoneArena.

Раніше інструмент Camera Assistant був доступний лише на телефонах лінійки S. Тепер Samsung поширила його на 19 додаткових пристроїв, включаючи смартфони та планшети.

Пристрої, які отримали Camera Assistant:

Galaxy A34;

Galaxy M34;

Galaxy A35;

Galaxy M35;

Galaxy A36;

Galaxy M36;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S10;

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+.

Щоб отримати доступ до Camera Assistant, потрібно запустити програму камери та відкрити меню налаштувань камери. Внизу сторінки з’явиться функція Camera Assistant. Якщо вона недоступна, необхідно перейти до Good Lock або Galaxy Store, щоб завантажити відповідний застосунок.

На що здатен Camera Assistant

Серед опцій, які пропонує Camera Assistant, варто відзначити пріоритет фокусуванню над швидкістю, моніторинг звуку, а також вимкнення автоматичного перемикання об’єктивів.

Пріоритет фокусування на об’єкті над швидкістю затвора може допомогти в отриманні детальніших знімків. Моніторинг звуку відображає рівні звуку на екрані під час запису відео, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Своєю чергою вимкнення автоматичного перемикача об’єктивів дає можливість контролювати, який об’єктив використовувати для своїх фото.

