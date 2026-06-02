Смартфоны с мощным процессором на разный бюджет: топ-10 моделей лета 2026 года (фото)

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых быстрых телефонов и планшетов на базе ОС Android по итогам мая 2026 года.

В списки вошли актуальные флагманы, гаджеты среднего класса и планшеты с топовыми процессорами, пишет AnTuTu. Топы формировались на основе средних показателей устройств за месяц, а не разовых пиковых значений.

Самые быстрые флагманы

Лидером среди премиальных устройств стал игровой аппарат Red Magic 11S Pro+ со средним результатом 4 171 821 балл. Секрет кроется в разогнанной версии процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC (Leading Edition). Тактовая частота ядер увеличена до 4,74 ГГц. Производитель обеспечил мощное питание и улучшенный теплоотвод. Чип стабильно держит пиковые нагрузки в тяжелых играх без сброса частот.

Самые мощные флагманские смартфоны по итогам мая 2026 года по версии AnTuTu Фото: AnTuTu

Второе место занял iQOO 15 Ultra (4 144 802 балла) на стандартном чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Эта модель тоже позиционируется для геймеров и делает ставку на чистую вычислительную мощь.

Тройку замыкает камерофон vivo X300 Ultra с поддержкой спутниковой связи (4 103 004 балла). Несмотря на акцент на профессиональную фото- и видеосъемку (поддержка 4K при 120 кадрах в секунду, 10-битный цвет и запись с LUT), аппарат показывает топовую производительность благодаря отличной программной оптимизации.

Лучшие смартфоны среднего класса

В среднем ценовом сегменте пьедестал полностью захватили различные модификации процессора Dimensity 8500. Возможностей этого чипа с запасом хватает для любых современных задач.

Самые мощные смартфоны среднего класса по итогам мая 2026 года по версии AnTuTu Фото: AnTuTu

Первую строчку с результатом 2 336 947 баллов удерживает iQOO Z11, оснащенный чипом Dimensity 8500 Max.

Второе место досталось новинке Honor 600 Pro. Аппарат набирает 2 184 653 балла.

Третье место занимает сверхвыносливый Honor Win Turbo, показывая результат 2 171 547 баллов. Оба телефона от Honor построены на базе процессора Dimensity 8500 Elite.

Самые мощные планшеты

Среди Android-планшетов ожидаемо лидирует платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Первое место в категории занял vivo Pad6 Pro (4 068 337 баллов). Вслед за ним идет iQOO Pad6 Pro (3 947 547 баллов). Оба гаджета ориентированы на продуктивность и потребление контента на большом дисплее.

Самые быстрые планшеты по итогам мая 2026 года по версии AnTuTu Фото: AnTuTu

На третьем месте оказался компактный 8-дюймовый геймерский планшет Lenovo Legion Y700 пятого поколения (3 367 909 баллов). Свежий рейтинг доказывает, что топовые процессоры теперь вполне адаптированы как для массивных рабочих станций, так и для компактных игровых форм-факторов.

