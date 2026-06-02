Найкращі смартфони Xiaomi на будь-який бюджет: топ-5 популярних моделей бренду у 2026 році (фото)

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G | Фото: gsmarena.com

Вибір оптимального телефону серед моделей Xiaomi може бути скрутним, оскільки їхні назви дуже схожі. Ось добірка найбільш затребуваних варіантів у цього виробника.

Фокус зібрав п'ять затребуваних смартфонів Xiaomi, які офіційно продаються в Україні. Вони відсортовані в порядку зростання ціни: від ультрабюджетника до рішень середнього класу і флагмана.

Xiaomi Redmi 15C

Це базовий недорогий апарат для простих повсякденних завдань і зв'язку. Апарат укомплектований великим 6,9-дюймовим IPS-екраном з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Корпус товщиною 8 мм має базовий захист від бризок за стандартом IP64, а лицьова панель прикрита склом Gorilla Glass 3. За обчислення відповідає 12-нанометровий чипсет MediaTek Helio G81 Ultra, що працює спільно з 4 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 128 ГБ. Передбачено окремий слот для карти пам'яті microSDXC.

Redmi 15C

Фотоможливості представлені основним модулем на 50 Мп зі світлосилою f/1.8 і фронтальним модулем на 8 Мп для відеодзвінків. Головною перевагою Redmi 15C став ємний акумулятор на 6000 мАг, що підтримує зарядку потужністю 33 Вт через порт USB Type-C. Гаджет продається з ОС Android 15 і прошивкою HyperOS 2.

  • Ціна Xiaomi Redmi 15C 4/128GB в Україні — 6 199 грн.

Xiaomi Redmi Note 15

Збалансований середняк, що пропонує якісний дисплей і підвищену автономність. Модель обладнана AMOLED-матрицею діагоналлю 6,77 дюйма з роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. За швидкодію відповідає 6-нанометровий процесор MediaTek Helio G100 Ultra в комбінації з 6 ГБ ОЗП і сховищем стандарту UFS 2.2 на 128 ГБ. Тонкий корпус (7,9 мм) також захищений за стандартом IP64.

Xiaomi Redmi Note 15
Фото: Phone Arena

Основний блок камер очолює сенсор з високою роздільною здатністю 108 Мп, доповнений допоміжною лінзою, а для селфі використовується датчик на 20 Мп. Тривалу роботу забезпечує батарея ємністю 6000 мАг з підтримкою 33-ватного адаптера живлення і функції реверсивної дротової зарядки на 18 Вт. З коробки девайс працює на HyperOS 2, при цьому виробник обіцяє до 4 великих оновлень Android.

  • Ціна Xiaomi Redmi Note 15 6/128GB в Україні — 8 999 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Продуктивний варіант середнього класу з акцентом на міцність корпусу. Смартфон виділяється повноцінною водонепроникністю за стандартами IP68/IP69K, захисним склом Gorilla Glass Victus 2 і заявленою стійкістю до падінь з висоти до 2,5 метрів. Екран являє собою 6,83-дюймову AMOLED-панель з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів і підтримкою Dolby Vision. Апаратною платформою став чип MediaTek Dimensity 7400 Ultra, що набирає 652 862 бали в тесті AnTuTu v10, працює в парі з 8 ГБ оперативки і 256 ГБ сховища.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 5G
Фото: gsmarena.com

Тилова камера отримала сенсор на 200 Мп із системою оптичної стабілізації зображення (OIS), здатний записувати відео у форматі 4K, і надширококутний модуль на 8 Мп. За енергопостачання відповідає кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6580 мАг з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. У наявності є гучні стереодинаміки з Dolby Atmos, ІЧ-порт і підтримка віртуальних карт eSIM.

  • Ціна Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB в Україні — 15 999 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Субфлагман з ухилом у бік підвищеної продуктивності та швидкої зарядки. Пристрій ділить зі звичайною Pro-версією аналогічний захищений корпус (IP68/IP69K) і 6,83-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів. Однак усередині встановлений потужніший 4-нанометровий чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, що демонструє результат у 817 755 балів у бенчмарку AnTuTu v10. Конфігурація включає 8 ГБ ОЗП і швидкісний накопичувач на 256 ГБ.

Фото: PhoneArena

Основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією доповнена ширококутним датчиком на 8 Мп, а фронтальний модуль тут на 32 Мп. Головною фішкою смартфона стала підтримка 100-ватної дротової зарядки, яка здатна повністю заповнити батарею ємністю 6500 мАг всього за 40 хвилин. Програмна частина побудована на актуальній HyperOS 2 під управлінням Android 15.

  • Ціна Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB в Україні — 18 999 грн.

Xiaomi 17 Ultra

Ультимативний флагман, створений для ентузіастів мобільної фотографії та важких завдань. Він базується на топовому чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), що видає 2 777 490 балів в AnTuTu v10, і має на борту до 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач UFS 4.1 ємністю 512 ГБ. Вигнутий 6,9-дюймовий LTPO AMOLED-екран з роздільною здатністю 2608x1200 пікселів підтримує частоту 120 Гц, захищений склом Xiaomi Shield Glass 3.0. Попередньо встановлено ОС Android 16 з HyperOS 3.

Фото: PhoneArena

Камера Leica об'єднує в собі головний 1-дюймовий сенсор на 50 Мп зі змінюваною діафрагмою, 200-мегапіксельний телефото-перископ із безперервним оптичним зумом 3.2х-4.3х і механічним кільцем управління, а також надширококутний модуль на 50 Мп. Смартфон живиться від батареї на 6000 мАг з 90-ватною дротовою і 50-ватною бездротовою зарядкою. Корпус повністю герметичний (IP68/IP69, занурення до 6 метрів) і виконаний із застосуванням авіаційного скловолокна.

  • Ціна Xiaomi 17 Ultra 16/512GB в Україні — 64 999 грн.

