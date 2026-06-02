Лучшие смартфоны Xiaomi на любой бюджет: топ-5 популярных моделей бренда в 2026 году (фото)

Выбор оптимального телефона среди моделей Xiaomi может быть затруднительным, поскольку их названия очень похожи. Вот подборка самых востребованных вариантов у этого производителя.

Фокус собрал пять востребованных смартфонов Xiaomi, которые официально продаются в Украине. Они отсортированы в порядке возрастания цены: от ультрабюджетника до решений среднего класса и флагмана.

Xiaomi Redmi 15C

Это базовый недорогой аппарат для простых повседневных задач и связи. Аппарат укомплектован крупным 6,9-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1600x720 пикселей. Корпус толщиной 8 мм имеет базовую защиту от брызг по стандарту IP64, а лицевая панель прикрыта стеклом Gorilla Glass 3. За вычисления отвечает 12-нанометровый чипсет MediaTek Helio G81 Ultra, работающий совместно с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. Предусмотрен отдельный слот для карты памяти microSDXC.

Фотовозможности представлены основным модулем на 50 Мп со светосилой f/1.8 и фронтальным модулем на 8 Мп для видеозвонков. Главным достоинством Redmi 15C стал емкий аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 33 Вт через порт USB Type-C. Гаджет продается с ОС Android 15 и прошивкой HyperOS 2.

Цена Xiaomi Redmi 15C 4/128GB в Украине — 6 199 грн.

Xiaomi Redmi Note 15

Сбалансированный середняк, предлагающий качественный дисплей и повышенную автономность. Модель оборудована AMOLED-матрицей диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392x1080 пикселей, 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. За быстродействие отвечает 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G100 Ultra в комбинации с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем стандарта UFS 2.2 на 128 ГБ. Тонкий корпус (7,9 мм) также защищен по стандарту IP64.

Xiaomi Redmi Note 15 Фото: Phone Arena

Основной блок камер возглавляет сенсор с высоким разрешением 108 Мп, дополненный вспомогательной линзой, а для селфи используется датчик на 20 Мп. Длительную работу обеспечивает батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой 33-ваттного адаптера питания и функции реверсивной проводной зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на HyperOS 2, при этом производитель обещает до 4 крупных обновлений Android.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 6/128GB в Украине — 8 999 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Производительный вариант среднего класса с акцентом на прочность корпуса. Смартфон выделяется полноценной водонепроницаемостью по стандартам IP68/IP69K, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и заявленной устойчивостью к падениям с высоты до 2,5 метров. Экран представляет собой 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2772x1280 пикселей и поддержкой Dolby Vision. Аппаратной платформой стал чип MediaTek Dimensity 7400 Ultra, набирающий 652 862 балла в тесте AnTuTu v10, работающий в паре с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Тыловая камера получила сенсор на 200 Мп с системой оптической стабилизации изображения (OIS), способный записывать видео в формате 4K, и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. За энергоснабжение отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6580 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. В наличии есть громкие стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт и поддержка виртуальных карт eSIM.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB в Украине — 15 999 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Субфлагман с уклоном в сторону повышенной производительности и быстрой зарядки. Устройство делит с обычной Pro-версией аналогичный защищенный корпус (IP68/IP69K) и 6,83-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2772x1280 точек. Однако внутри установлен более мощный 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, демонстрирующий результат в 817 755 баллов в бенчмарке AnTuTu v10. Конфигурация включает 8 ГБ ОЗУ и скоростной накопитель на 256 ГБ.

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G Фото: PhoneArena

Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена широкоугольным датчиком на 8 Мп, а фронтальный модуль здесь на 32 Мп. Главной фишкой смартфона стала поддержка 100-ваттной проводной зарядки, которая способна полностью восполнить батарею емкостью 6500 мАч всего за 40 минут. Программная часть построена на актуальной HyperOS 2 под управлением Android 15.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB в Украине — 18 999 грн.

Xiaomi 17 Ultra

Ультимативный флагман, созданный для энтузиастов мобильной фотографии и тяжелых задач. Он базируется на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), выдающем 2 777 490 баллов в AnTuTu v10, и имеет на борту до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 емкостью 512 ГБ. Изогнутый 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 2608x1200 пикселей поддерживает частоту 120 Гц, защищен стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0. Предустановлена ОС Android 16 с HyperOS 3.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

Камера Leica объединяет в себе главный 1-дюймовый сенсор на 50 Мп с изменяемой диафрагмой, 200-мегапиксельный телефото-перископ с непрерывным оптическим зумом 3.2х–4.3х и механическим кольцом управления, а также сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. Смартфон питается от батареи на 6000 мАч с 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Корпус полностью герметичен (IP68/IP69, погружение до 6 метров) и выполнен с применением авиационного стекловолокна.

Цена Xiaomi 17 Ultra 16/512GB в Украине — 64 999 грн.

