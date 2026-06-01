Обзор новинок Xiaomi 17T, RedMagic 11S Pro и Oppo Reno16: чем удивили эти смартфоны (фото)

Специалисты протестировали новинки, которые недавно поступили в продажу. Лидером стали телефоны от Xiaomi.

Новые смартфоны уже вышли на рынок, и эксперты активно их тестируют. Свое мнение они выразили и относительно моделей Xiaomi 17T, RedMagic 11S Pro и Oppo Reno16, пишет gsmarena.com

Чем хорош Oppo Reno16

Компания Oppo представила серию Reno16 в Китае. Reno16 и Reno16 Pro имеют общую 200-мегапиксельную 24-мм, 50-мегапиксельную 80-мм и 50-мегапиксельную 16-мм камеры, а также 50-мегапиксельную 18-мм фронтальную селфи-камеру. Различия заключаются в дисплее, процессоре и батарее. Reno16 оснащен 6,32-дюймовым экраном, процессором Dimensity 8500 Super и батареей емкостью 6700 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. 16 Pro имеет 6,78-дюймовый экран, процессор Dimensity 9500s и батарею емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Смартфоны Oppo Reno16 Фото: Oppo

Оба телефона продаются в Китае по цене от 3499 юаней (515 долларов США) и 4499 юаней (660 долларов США) за модели 16 и 16 Pro в конфигурациях 12/256 ГБ соответственно.

Особенности RedMagic 11S Pro

RedMagic 11S Pro дебютировал на мировом рынке. Телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 5 Elite Leading Edition с высокочастотным основным ядром 4,74 ГГц. В основе SoC лежит игровой чип RedCore R4, активная система охлаждения, испарительная камера и жидкостное охлаждение. Внутри находится батарея емкостью 7500 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт.

Телефон RedMagic 11S Pro Фото: Redmagic

RedMagic 11S Pro поступит в продажу с 9 июня по цене от 799 евро или за 849 долларов США за модель 12/256 ГБ.

Чем порадовали флагманы Xiaomi 17T и 17T Pro

Xiaomi 17T и 17T Pro теперь официально представлены. Xiaomi 17T получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, чипсет Dimensity 8500-Ultra, аккумулятор емкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт и камеру Leica с 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным зумом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Xiaomi 17T Pro получил более крупный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, чипсет Dimensity 9500, аккумулятор емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, а также более крупную 50-мегапиксельную основную камеру, сохранив при этом телеобъектив и сверхширокоугольный объектив.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Цена Xiaomi 17T начинается от 749 евро, а 17T Pro — от 899 евро. Оба телефона были анонсированы 28 мая и немедленно поступают в продажу по всему миру.

