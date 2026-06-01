Огляд новинок Xiaomi 17T, RedMagic 11S Pro і Oppo Reno16: чим здивували ці смартфони (фото)

Фахівці протестували новинки, які нещодавно надійшли в продаж. Лідером стали телефони від Xiaomi.

Нові смартфони вже вийшли на ринок, і експерти активно їх тестують. Свою думку вони висловили і щодо моделей Xiaomi 17T, RedMagic 11S Pro та Oppo Reno16, пише gsmarena.com

Чим хороший Oppo Reno16

Компанія Oppo представила серію Reno16 у Китаї. Reno16 і Reno16 Pro мають спільну 200-мегапіксельну 24-мм, 50-мегапіксельну 80-мм і 50-мегапіксельну 16-мм камери, а також 50-мегапіксельну 18-мм фронтальну селфі-камеру. Відмінності полягають у дисплеї, процесорі та батареї. Reno16 оснащений 6,32-дюймовим екраном, процесором Dimensity 8500 Super і батареєю ємністю 6700 мАг із дротовою зарядкою потужністю 80 Вт. 16 Pro має 6,78-дюймовий екран, процесор Dimensity 9500s і батарею ємністю 7000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Смартфони Oppo Reno16 Фото: Oppo

Обидва телефони продаються в Китаї за ціною від 3499 юанів (515 доларів США) і 4499 юанів (660 доларів США) за моделі 16 і 16 Pro в конфігураціях 12/256 ГБ відповідно.

Особливості RedMagic 11S Pro

RedMagic 11S Pro дебютував на світовому ринку. Телефон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 5 Elite Leading Edition з високочастотним основним ядром 4,74 ГГц. В основі SoC лежить ігровий чип RedCore R4, активна система охолодження, випарна камера і рідинне охолодження. Усередині знаходиться батарея ємністю 7500 мАг із зарядкою потужністю 80 Вт.

Телефон RedMagic 11S Pro Фото: Redmagic

RedMagic 11S Pro надійде в продаж з 9 червня за ціною від 799 євро або за 849 доларів США за модель 12/256 ГБ.

Чим порадували флагмани Xiaomi 17T і 17T Pro

Xiaomi 17T і 17T Pro тепер офіційно представлені. Xiaomi 17T отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, чипсет Dimensity 8500-Ultra, акумулятор ємністю 6500 мАг із зарядкою потужністю 67 Вт і камеру Leica з 50-мегапіксельним основним сенсором, 50-мегапіксельним телеоб'єктивом із 5-кратним зумом і 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом.

Xiaomi 17T Pro отримав більший 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, чипсет Dimensity 9500, акумулятор ємністю 7000 мАг із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт, а також більшу 50-мегапіксельну основну камеру, зберігши при цьому телеоб'єктив і надширококутний об'єктив.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Ціна Xiaomi 17T починається від 749 євро, а 17T Pro — від 899 євро. Обидва телефони були анонсовані 28 травня і негайно надходять у продаж по всьому світу.

