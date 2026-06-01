Топ 10 найкращих телефонів червня 2026 року: які потужні моделі увійшли до рейтингу (фото)
Xiaomi 17T Pro став новим чемпіоном, а його спрощена версія посіла третє місце. Між ними розташувався незмінно популярний Samsung Galaxy A57.
Компанія Xiaomi представила цього тижня нову серію 17T, і обидва телефони посіли призові місця в рейтингу найпопулярніших моделей червня, складеному експертами gsmarena.com.
Galaxy S26 Ultra не потрапив на п'єдестал пошани на цьому тижні, посівши четверте місце і випередивши Galaxy A17 з іншої частини модельного ряду компанії.
Xiaomi 17 Max опустився на шосте місце, а Apple iPhone 17 Pro Max також втратив позицію, посівши цього разу сьоме місце.
Redmi Note 15 зберіг восьме місце з минулого тижня і випереджає Sony Xperia 1 VIII. Другий тиждень поспіль Poco X8 Pro посідає останнє місце.
Отже, топ популярних смартфонів цього місяця виглядає так:
- Xiaomi 17T Pro 5G
- Samsung Galaxy A57 5G
- Xiaomi 17T 5G
- Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Xiaomi 17 Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Xiaomi Redmi Note 15 5G (Global)
- Sony Xperia 1 VIII 5G
- Xiaomi Poco X8 Pro 5G
