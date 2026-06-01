Топ 10 найкращих телефонів червня 2026 року: які потужні моделі увійшли до рейтингу (фото)

Xiaomi 17T Pro став новим чемпіоном, а його спрощена версія посіла третє місце. Між ними розташувався незмінно популярний Samsung Galaxy A57.

Компанія Xiaomi представила цього тижня нову серію 17T, і обидва телефони посіли призові місця в рейтингу найпопулярніших моделей червня, складеному експертами gsmarena.com.

Galaxy S26 Ultra не потрапив на п'єдестал пошани на цьому тижні, посівши четверте місце і випередивши Galaxy A17 з іншої частини модельного ряду компанії.

Смартфони Xiaomi 17T і Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Xiaomi 17 Max опустився на шосте місце, а Apple iPhone 17 Pro Max також втратив позицію, посівши цього разу сьоме місце.

Redmi Note 15 зберіг восьме місце з минулого тижня і випереджає Sony Xperia 1 VIII. Другий тиждень поспіль Poco X8 Pro посідає останнє місце.

Смартфони Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Отже, топ популярних смартфонів цього місяця виглядає так:

Відео дня

Xiaomi 17T Pro 5G

Samsung Galaxy A57 5G

Xiaomi 17T 5G

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Xiaomi 17 Max 5G

Apple iPhone 17 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 15 5G (Global)

Sony Xperia 1 VIII 5G

Xiaomi Poco X8 Pro 5G

Раніше писали про те, що в КНР створили батарею на заміну літієвим, яка працює 16 років без перерви. Китайські вчені стверджують, що "повністю залізні" батареї перевершують літієві за характеристиками при значно меншій вартості.