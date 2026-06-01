У Китаї створили батарею на заміну літієвим: працює 16 років без перерви і коштує дешевше

Китайські вчені стверджують, що "повністю залізні" батареї перевершують літієві за характеристиками за значно меншої вартості.

Літій — дорогий метал, і хоча ми постійно використовуємо літієві батареї, у них є деякі недоліки. У Китаї впевнені, що залізні батареї можуть це виправити, пише slashgear.com.

Телефони, бездротова техніка та автомобілі залежать від літієвих батарей. Річ у тім, що літій відносно дорогий — ціна становить близько 26 000 доларів за тонну (дані станом на середину травня 2026 року, — прим. ред.).

Звісно, це не позамежна ціна, але існує безліч дешевших металів: залізна руда, наприклад, торгується за ціною трохи більше 110 доларів за тонну. Можливо, у цього матеріалу також є майбутнє як компонента більш доступних батарей: у квітні 2026 року вчені з Інституту досліджень металів Китайської академії наук (IMR) оголосили про розробку "повністю залізної" проточної батареї, яка витримує 6000 циклів заряджання — або близько 16 років щоденного використання — без втрати ємності. Для порівняння, літій-іонна батарея в смартфоні витримує менше ніж 1000 циклів, тоді як більші акумулятори можуть витримати до 5000 циклів.

Проточні батареї відрізняються від звичайних літій-іонних тим, що елементи батареї занурені в електролітну рідину. У цій конкретній батареї використовується новий електроліт, який "ефективно запобігає атаці гідроксид-іонів на залізний сердечник", згідно з прес-релізом IMR. Такий захист залізного сердечника забезпечує триваліший термін служби батареї, долаючи проблеми довговічності та зносостійкості, пов'язані з попередніми конструкціями, які, як правило, дуже швидко деградують.

Акумулятор смартфона Фото: androidauthority.com

Майбутнє зберігання енергії

Твердження про те, що батарея прослужить 16 років без втрати ємності, — це добре, але чи можна кількісно оцінити цю довговічність? Насправді, так. Дослідники заявляють, що їхня залізна батарея досягла середньої кулонівської ефективності — кількості електронів, що передаються між електродами батареї під час заряджання, — 99,4% за понад 6000 циклів за струму 80 мА/см² без зниження ємності. Вона також показала вражаючі результати за більш високих струмів, досягнувши ефективності 78,5% за 150 мА/см². Висока кулонівська ефективність пов'язана з більш тривалим терміном служби батареї, тому ця технологія, схоже, дійсно має великий потенціал.

Хоча це досягнення, безумовно, багатообіцяюче, але навряд чи ми побачимо повністю залізні проточні батареї в споживчій електроніці найближчим часом, або взагалі коли-небудь. Замість цього, ця технологія призначена для довгострокового зберігання енергії в масштабах енергосистеми, найімовірніше, на акумуляторних установках, таких як Darden Clean Energy.

Проточні батареї, незалежно від технології, схоже, стануть новим перспективним напрямком у сфері зберігання енергії. Японія і Китай ввели в експлуатацію великі установки з проточними батареями у квітні та липні 2022 року відповідно, а американський стартап Ess Tech Inc у 2025 році об'єднався з проєктом Salt River Project в Аризоні для постачання проточних батарей для проєкту New Horizon — акумуляторної системи потужністю 5 мегаватів та місткістю 50 МВт-год, здатної забезпечувати електроенергією більше ніж 1000 будинків протягом 10 годин. Час покаже, чи буде технологія батарей, розроблена Китайською академією наук, впроваджена в аналогічних масштабах.

