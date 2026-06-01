В Китае создали батарею на замену литиевым: работает 16 лет без перерыва и стоит дешевле

Китайские ученые утверждают, что "полностью железные" батареи превосходят литиевые по характеристикам при значительно меньшей стоимости.

Литий — дорогой металл, и хотя мы постоянно используем литиевые батареи, у них есть некоторые недостатки. В Китае уверены, что железные батареи могут это исправить, пишет slashgear.com.

Телефоны, беспроводная техника и автомобили зависят от литиевых батарей. Дело в том, что литий относительно дорог — цена составляет около 26 000 долларов за тонну (данные по состоянию на середину мая 2026 года, — прим. ред.).

Конечно, это не запредельная цена, но существует множество более дешевых металлов: железная руда, например, торгуется по цене чуть более 110 долларов за тонну. Возможно, у этого материала также есть будущее в качестве компонента более доступных батарей: в апреле 2026 года ученые из Института исследований металлов Китайской академии наук (IMR) объявили о разработке "полностью железной" проточной батареи, которая выдерживает 6000 циклов зарядки — или около 16 лет ежедневного использования — без потери емкости. Для сравнения, литий-ионная батарея в смартфоне выдерживает менее 1000 циклов, в то время как более крупные аккумуляторы могут выдержать до 5000 циклов.

Проточные батареи отличаются от обычных литий-ионных тем, что элементы батареи погружены в электролитную жидкость. В этой конкретной батарее используется новый электролит, который "эффективно предотвращает атаку гидроксид-ионов на железный сердечник", согласно пресс-релизу IMR. Такая защита железного сердечника обеспечивает более длительный срок службы батареи, преодолевая проблемы долговечности и износостойкости, связанные с предыдущими конструкциями, которые, как правило, очень быстро деградируют.

Аккумулятор смартфона Фото: androidauthority.com

Будущее хранения энергии

Утверждение о том, что батарея прослужит 16 лет без потери емкости, — это хорошо, но можно ли количественно оценить эту долговечность? На самом деле, да. Исследователи заявляют, что их железная батарея достигла средней кулоновской эффективности — количества электронов, передаваемых между электродами батареи во время зарядки, — 99,4% за более чем 6000 циклов при токе 80 мА/см² без снижения емкости. Она также показала впечатляющие результаты при более высоких токах, достигнув эффективности 78,5% при 150 мА/см². Высокая кулоновская эффективность связана с более длительным сроком службы батареи, поэтому эта технология, похоже, действительно имеет большой потенциал.

Хотя это достижение, безусловно, многообещающее, но вряд ли мы увидим полностью железные проточные батареи в потребительской электронике в ближайшее время, или вообще когда-либо. Вместо этого, эта технология предназначена для долгосрочного хранения энергии в масштабах энергосистемы, скорее всего, на аккумуляторных установках, таких как Darden Clean Energy.

Проточные батареи, независимо от технологии, похоже, станут новым перспективным направлением в области хранения энергии. Япония и Китай ввели в эксплуатацию крупные установки с проточными батареями в апреле и июле 2022 года соответственно, а американский стартап Ess Tech Inc в 2025 году объединился с проектом Salt River Project в Аризоне для поставки проточных батарей для проекта New Horizon — аккумуляторной системы мощностью 5 мегаватт и емкостью 50 МВт·ч, способной обеспечивать электроэнергией более 1000 домов в течение 10 часов. Время покажет, будет ли технология батарей, разработанная Китайской академией наук, внедрена в аналогичных масштабах.

