UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Топ-10 лучших телефонов июня 2026: какие мощные модели вошли в рейтинг (фото)

Xiaomi 17T Pro 5G
Смартфон Xiaomi 17T Pro 5G | Фото: Xiaomi

Xiaomi 17T Pro стал новым чемпионом, а его упрощенная версия заняла третье место. Между ними расположился неизменно популярный Samsung Galaxy A57.

Компания Xiaomi представила на этой неделе новую серию 17T, и оба телефона заняли призовые места в рейтинге самых популярных моделей июня, составленном экспертами gsmarena.com.

Galaxy S26 Ultra не попал на пьедестал почета на этой неделе, заняв четвертое место и опередив Galaxy A17 из другой части модельного ряда компании.

Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro
Смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro
Фото: notebookcheck.com

Xiaomi 17 Max опустился на шестое место, а Apple iPhone 17 Pro Max также потерял позицию, заняв на этот раз седьмое место.

Redmi Note 15 сохранил восьмое место с прошлой недели и опережает Sony Xperia 1 VIII. Вторую неделю подряд Poco X8 Pro занимает последнее место.

Samsung Galaxy A57
Смартфоны Samsung Galaxy A57
Фото: sammobile.com

Итак, топ популярных смартфонов этого месяца выглядит так:

Відео дня
  • Xiaomi 17T Pro 5G
  • Samsung Galaxy A57 5G
  • Xiaomi 17T 5G
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • Xiaomi 17 Max 5G
  • Apple iPhone 17 Pro Max
  • Xiaomi Redmi Note 15 5G (Global)
  • Sony Xperia 1 VIII 5G
  • Xiaomi Poco X8 Pro 5G

Ранее писали о том, что в КНР создали батарею на замену литиевым, которая работает 16 лет без перерыва. Китайские ученые утверждают, что "полностью железные" батареи превосходят литиевые по характеристикам при значительно меньшей стоимости.