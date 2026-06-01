Топ-10 лучших телефонов июня 2026: какие мощные модели вошли в рейтинг (фото)

Xiaomi 17T Pro стал новым чемпионом, а его упрощенная версия заняла третье место. Между ними расположился неизменно популярный Samsung Galaxy A57.

Компания Xiaomi представила на этой неделе новую серию 17T, и оба телефона заняли призовые места в рейтинге самых популярных моделей июня, составленном экспертами gsmarena.com.

Galaxy S26 Ultra не попал на пьедестал почета на этой неделе, заняв четвертое место и опередив Galaxy A17 из другой части модельного ряда компании.

Смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Xiaomi 17 Max опустился на шестое место, а Apple iPhone 17 Pro Max также потерял позицию, заняв на этот раз седьмое место.

Redmi Note 15 сохранил восьмое место с прошлой недели и опережает Sony Xperia 1 VIII. Вторую неделю подряд Poco X8 Pro занимает последнее место.

Смартфоны Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Итак, топ популярных смартфонов этого месяца выглядит так:

Xiaomi 17T Pro 5G

Samsung Galaxy A57 5G

Xiaomi 17T 5G

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Xiaomi 17 Max 5G

Apple iPhone 17 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 15 5G (Global)

Sony Xperia 1 VIII 5G

Xiaomi Poco X8 Pro 5G

