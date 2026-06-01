Топ-10 лучших телефонов июня 2026: какие мощные модели вошли в рейтинг (фото)
Xiaomi 17T Pro стал новым чемпионом, а его упрощенная версия заняла третье место. Между ними расположился неизменно популярный Samsung Galaxy A57.
Компания Xiaomi представила на этой неделе новую серию 17T, и оба телефона заняли призовые места в рейтинге самых популярных моделей июня, составленном экспертами gsmarena.com.
Galaxy S26 Ultra не попал на пьедестал почета на этой неделе, заняв четвертое место и опередив Galaxy A17 из другой части модельного ряда компании.
Xiaomi 17 Max опустился на шестое место, а Apple iPhone 17 Pro Max также потерял позицию, заняв на этот раз седьмое место.
Redmi Note 15 сохранил восьмое место с прошлой недели и опережает Sony Xperia 1 VIII. Вторую неделю подряд Poco X8 Pro занимает последнее место.
Итак, топ популярных смартфонов этого месяца выглядит так:
- Xiaomi 17T Pro 5G
- Samsung Galaxy A57 5G
- Xiaomi 17T 5G
- Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Xiaomi 17 Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Xiaomi Redmi Note 15 5G (Global)
- Sony Xperia 1 VIII 5G
- Xiaomi Poco X8 Pro 5G
